Rekabet Kurumu’ndan spor malzemesi üreticileri Skechers ve Asics’e ceza

Rekabet Kurumu, rekabete aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle Skechers markasıyla bilinen Okla Spor Malzemeleri ve Asics markasıyla bilinen Marlin Spor Malzemeleri şirketlerine para cezası kesti.

Sozcu.com.tr

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Skechers markasıyla bilinen Olka Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş. ve Asics markasıyla bilinen Marlin Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.'nin bayilerinin yeniden satış fiyatını belirlemesi ve bayilerin e-pazaryeri platformları üzerinden yapacakları internet satışlarına kısıtlama getirmesinin pazardaki rekabeti kısıtladığı saptandı.

Rekabet Kurumu kararı ile açılan soruşturmanın ve taraflarca sunulan uzlaşma metinlerinin kabul edilmesiyle birlikte, soruşturmanın her iki taraf bakımından da sonlandırılmasına karar verildi.

CEZA UZLAŞMA İLE VERİLDİ

2020’de getirilen uzlaşma uygulaması kapsamında kurul, uzlaşma usulü sonucunda Olka Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.'ye nihai olarak 7 milyon 442 bin 885,13 TL, Marlin Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.'ye 2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden 549 bin 325,55 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kararın Ankara idare mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere verildiği ve gerekçesinin daha sonra tebliğ edileceği bildirildi.

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