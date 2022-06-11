Rekoltesi düşen buğdayda çiftçi 2 bin TL prim istiyor

Rusya Ukrayna savaşı sonrası kritik hale gelen buğdayda stokları artırmayı hedefleyen TMO’nun alım fiyatı serbest piyasanın altında kaldı. Üretici, düşen rekoltede yüksek primle sübvansiyon istiyor.

Sayime BAŞÇI

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Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bu yıl 19.5 milyon tonluk rekolte beklediği ve 1.000 TL'lik primle birlikte 7.000 TL olarak belirlediği buğday alım fiyatı piyasanın 500 TL altında kaldı. Bu yıl bölgesel farklılıklarla verimde yüzde 20-40 arası kayıp yaşanacağı ve üreticinin şu anda hasat ettiği ürüne 7.500 TL'den alıcı bulabildiği belirtilirken, rekoltenin daha da düşmesi halinde fiyatlardaki tırmanışın sürmesi bekleniyor. Konya Kadınhanı Ziraat Odası Başkanı Arafa Soydan, bu yılki fiyatlar için “Kıraç arazide çiftçi bu yıl belki bir parça ekmeğini yiyebilir ama tarlasını ekemez” yorumunu yaparken, buğday fiyatlarının 7.500 TL, arpa fiyatlarının 6.500 TL'ye sabitlenmesi ve prim desteğinin de 2.000 TL'ye çıkarılması gerektiğini söyledi.

TMO BU FİYATA ÜRÜN ALAMAZ

Açıklanan alım fiyatlarının Konya Ticaret Borsası'ndaki ton başına 7.500 TL'lik fiyatın altında kaldığını kaydeden Soydan, bu seviyeden TMO'nun ürün alamayacağını aktardı. Soydan, şöyle devam etti: “Bizim ilçemizde yüzde 20-30 verim kaybı var. Türkiye genelinde bu olursa, TMO bu fiyata ürün alamaz. Arz talebi karşılamazsa mutlaka fiyatlar daha da çıkacak. Devlet 1.000 TL primi, 2.000 TL yapıp çiftçinin üretimini sübvanse etmeli. Ürünü biz 10 kuruş fazlaya satalım diye mücadele ediyoruz. Serbest piyasadaki dengenin sağlanması ve ofisin mal alabilmesi için prim desteği gerekir.”

TMO'nun rekolte tahmini 19.5 milyon ton

■ TOPRAK Mahsulleri Ofisi'nden yapılan açıklamada, TMO'ya buğday ve arpa satan üreticilere ton başına buğdayda 1.000 TL, arpada ise 500 TL ilave hububat alım primi verileceği belirtilerek, “2022 yılı üretimimizin buğdayda geçen yıla göre yüzde 10.4 artışla 19.5 milyon ton, arpada ise geçen yıla göre yüzde 48 artışla 8.5 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir” denilmişti.

İthalatla istenilen fiyat ve kalitede buğday bulunamaz

■ Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, bu fiyat seviyesi ile TMO'nun stok yapabilmesinin zor olduğunu, gelecek aylarda yurt dışında yaşanan gelişmelerle buğday fiyatlarında yükselişin süreceğini dile getirdi. Hatay ve Çukurova Bölgesi'nde TMO'nun ürün alamadığını ve ton başına serbest piyasada 7.300 TL'ye kadar fiyat alınabildiğini kaydeden Okay, “Bu yıl istenilen fiyattan istenilen miktarda buğday bulunamaz. Yurt içi üretime bugüne kadar önem verilmemiş, başınız sıkışmış şimdi ortalığı toparlamaya çalışıyorsunuz” değerlendirmesini yaptı.