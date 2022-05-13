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Resmi Gazete’de dikkat çeken Merkez Bankası düzenlemesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla Merkez Bankası esas mukavelesine ilginç bir madde eklendi.

Yayınlanma: 01:15 - 13 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Resmi Gazete’de dikkat çeken Merkez Bankası düzenlemesi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararı dikkat çekti.

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”a göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Esas Mukavelesinin 40 inci maddesinin (III) numaralı fıkrasına aşağıdaki bent eklendi:

“c) Banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemez, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.”

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