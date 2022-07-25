Restoranlar vizyon değiştirmezse yarısı kapanır

Yeme-içme sektöründe bir dönüşümün olmaması halinde faturasının ağır olacağı belirtiliyor.

Sayime BAŞÇI

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Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kriz özellikle orta sınıfı vururken, eriyen alım gücü dışarıda yeme içme alışkanlıklarından alışverişlere tüm alışkanlıkları değiştirmeye başladı. Son dönemlerde ünlü tatil bölgelerinden gelen adisyonlarla gündeme gelen sektörün bir değişimin eşiğinde olduğunu kaydeden Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, “Artan fahiş fiyatlardan TÜRES olarak biz de rahatsızız. Sektörümüzün ne yazık ki bir denetim mekanizması yok. Başıboş bir sektör, dolayısıyla bu zamları ve haksız rekabet ortamını görüyoruz. Konuyu ilerleyen haftalarda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşeceğiz. Restoran sektöründe vizyon ve misyonun değişmesi gerek. Yoksa sektörün yüzde 50'si kepenk kapatacak. Restoranlar ne yazık ki ya çok pahalı olacak ya da kapanacak. Artık daha iyi kalitede, daha iyi servisle ama biraz pahalı hizmet veren restoranlar ayakta kalacak” dedi.

MÜŞTERİ ARTIRACAK

Bazı orta ölçekli restoranlarda en üst seviyeden fiyatlandırma yapıldığını aktaran Bingöl, “Bir fiyat standardı getirilemez. Malzeme, kira, çalışan, marka hepsi değişkenlik arz ediyor. Orta ölçekli işletmeler için müşteri artıracak tedbirleri konuşacağız” diye konuştu.

Vatandaş sektöre yatırıma gelmiyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, maliyetlerin arttığına ve orta ölçekli işletmelerin özellikle enerjide desteğe ihtiyaç duyduğuna işaret etti. Palandöken, “Küçük esnafla ilgili çalışma yapıyoruz. Kiralar çok yüksek. Devlet ev kiralarını yüzde 25'le regüle ediyor. Bunun orta ve küçük ölçekli işletmelere de uygulanması lazım. Girdi maliyetleri çok yüksek olduğu için vatandaş eskisi gibi yeme-içme sektörüne girmiyor. Büyük restoranlarda da bu sıkıntı var ama küçükler ciddi sıkıntıya giriyorlar” dedi.