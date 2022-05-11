Rize-Artvin Havalimanı hakkında yeni karar
14 Mayıs’ta hizmete alınacak olan Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.
Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışı, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katılımıyla yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Rize-Artvin Havalimanı uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.
Söz konusu karar, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 1’inci maddesi gereğince alındı.