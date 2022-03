Rus bankalarına yaptırım Türk turizmcisini vurdu: Ödeme alınamıyor

Rus bankalarının swift sisteminden çıkarılması, tur operatörlerinin otellere erken rezervasyon ödemesi yapamamasına yol açtı. Halihazırda Türkiye'de olan Rus turistlerin kredi kartlarının ise yaptırımlardan sonra işlevsiz kaldığı, özellikle Antalya ve Fethiye'deki işletmelerin ödeme alamadığı belirtildi. GETOB, ETİK ve TÜRSAB başkanları son durumu anlattı.

Gamze BAL

Ukrayna’ya saldıran Rusya’ya dönük yaptırımlar, Türk turizmcisini de etkilemeye başladı.

Turizmciler, bazı Rus turistlerin erken rezervasyonlarını iptal etmesinin ardından şimdi de iptal olmayan rezervasyonların parasını alamamaya başladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bazı Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarıldığını açıklamış; Rusya'yı uluslararası finansal sistemden izole eden kapsamlı yaptırımların yürürlüğe konulmasına devam edileceğinin altını çizmişti.

Sozcu.com.tr’ye konuşan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, “Rusya’ya yönelik yaptırımlardan sonra Antalya ve Fethiye’deki işletmelerden Rus turistlerin kredi kartlarının çalışmadığı, bu yüzden de işletmelerin ödeme alamadıkları bilgisini aldık, detaylı araştırıyoruz” dedi.

Aynı zamanda Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı da olan Bülbüloğlu, “Bunun dışında bir diğer önemli sorun ise, Rus bankalarına yönelik yaptırımdan sonra Türk otellerinin tur operatörlerinden erken rezervasyon için alacaklarını tahsil edememesi oldu. Bu yüzden mart ayı ödemesi olan çekler ya durdu ya da mayıs ve hazirana ertelendi. Çok endişeliyiz. Turizm tarafında kaos var” diye konuştu.

‘ÜLKESİNE DÖNEMEYENLER OLABİLİR’

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili ise, sozcu.com.com.tr’ye yaptığı değerlendirmede, kredi kartı işlevsiz kaldığı için ödeme yapamayan ve bu yüzden ülkesine dönemeyen Rus turistlerin olabileceğine işaret etti ve bu durumu araştırdıklarını iletti.

‘ÇANTAYLA MI GETİRECEKLER’

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler ise, otelcilerin tur operatörlerinden yalnızca bu yıla ilişkin alacakları değil, geçen seneden kalan alacakları da olduğunu, bu yüzden yaptırımlardan Türk turizmcisinin de olumsuz etkilendiğini aktardı.

Halihazırda Türkiye’de olan Rus turistlerin her şey dahil sistemle geldikleri için genellikle ekstra bir ödemeye gerek duymadıklarını, bu yüzden turistler özelinde kredi kartının geçersiz olmasının büyüyen bir sorun olmayabileceğine işaret eden İşler, şöyle devam etti:

“Ancak otelcilerin tur operatörlerinden almaları gereken ödemeler var. Hem bu yıl, hem de geçen yıldan kalan ödemeler bunlar. Yaptırımlar sonrası bu ödemelerin nasıl gerçekleşeceği çok büyük bir soru işareti. 21. yüzyılda çantayla mı getirecekler ödemeleri? Swift olması lazım yoksa tahsilat yapmayacağız.”

TÜRSAB: BEKLENEN BİR DURUMDU

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ise, sozcu.com.tr’ye yaptığı değerlendirmede, yaşanan bu olumsuzlukların Rus bankalarına yapılan yaptırımlardan sonra beklenen bir durum olduğunu vurguladı.

“Çünkü Rus bankacılık sistemlerini durdurdular. Bu durumda Rusların kredi kartlarının yurt dışında geçmesi mümkün değil” diyen Bağlıkaya, “Yaptırımlardan sonra havale yapılamadığı için oteller tur operatörlerinden alacaklarını tahsil edememiş olabilir. Aynı şekilde ön ödemeler de yapılamıyordur. Yaptırımların olduğu bu dönemde ödememe yapılamaması normal. Ancak bu durumun genele yayıldığını düşünmüyorum. Ümit ediyorum geçici bir şeydir” diye konuştu.

AVRUPA’DAN GELEN REZERVASYONLAR DA YAVAŞLADI

“Ödemeler önemli bir sorun ancak turistin gelip gelmeyeceğiyle ilgili daha temel bir meselemiz var” diyen Bağlıkaya, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra Avrupalı turistlerden gelen rezervasyonların da yavaşladığını aktardı.

Avrupa ülkelerinin Rus uçaklarına hava sahasını kapattığını anımsatan Bağlıkaya, Türkiye’nin bu karara uyup uymayacağının henüz bilinmediğini, çok belirsiz bir durumda olduklarını aktardı.

Bağlıkaya, şöyle devam etti:

“Bu iki ülkenin arasındaki sıkıntı sadece onları ilgilendirmiyor. Alman, İngiliz ve Hollandalı turistleri de negatif biçimde etkiliyor. Şu an Avrupa’dan gelen rezervasyonlarda yavaşlama var. Turizmci şu an Rusya ve Ukrayna pazarlarındaki kayıplarını hangi pazarlardan telafi edebileceğini soruyor. Bu iş devam ederse mevcut sıkıntı diğer ülkelerden gelen turist sayılarını da düşürür. Ümit ediyorum savaş bir an önce biter. Bizler de ilerleyen aylarda açığı kapatırız.”

