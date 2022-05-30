‘Rus petrolüne ambargo’ için AB’de yine anlaşma çıkmadı

AB üyeleri Rus petrolüne ambargo konulmasını içeren altıncı yaptırım paketi konusunda uzlaşmaya varamadı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri Rus petrol ithalatına yönelik yaptırımlar konusunda yine bir anlaşmaya varamadı.

BBC’nnin diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, altıncı yaptırım paketi üzerinde uzlaşmaya çalışan AB ülkeleri bu sabah Brüksel’de başlayan ve saatler süren toplantıda da anlaşmaya varamadı.

AB, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle batının Moskova’ya dönük yaptırımlarına yenilerini eklemeye çalışıyor. Ancak Macaristan başta olmak üzere kimi Doğu Avrupa ülkeleri Rus petrolüne bağımlı oldukları gerekçesiyle bu yaptırımlara sıcak bakmıyor.

MACARİSTAN BLOKAJI

AB liderleri son haftalarda yalnızca deniz yoluyla taşınan petrolün hedef alınması ve boru hatlarından taşınan petrolün ihracatına dönük kısıtlamaların sonraya bırakılması gibi seçenekler önermiş, bu nedenle Brüksel’deki zirvede uzlaşmaya varılabileceği umulmuştu.

Slovakya ve Çek Cumhuriyeti gibi denize kıyısı olmayan ülkeler, boru hattı ile taşınan petrolüne bağımlılıkları nedeniyle uzun aşamalı çıkış süreleri talep ederken anlaşmanın önündeki en büyük engel ise Macaristan olarak görülüyor.

TÜM ÜYELERİN DESTEKLEMESİ GEREKİYOR

Bazı üye ülkeler, AB liderlerinin Ukrayna'daki savaşı görüşmek üzere Brüksel'de yapacakları toplantı öncesinde anlaşmaya varmak için bastırıyordu. Yaptırım paketi üye devletlerin tamamının desteğini gerektiriyor. Ancak birkaç ülke yaptırımların tedariklerini orantısız bir şekilde etkileyeceği görüşünde ısrarcı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçen hafta yaptırım paketi konusunda anlaşmayı reddeden ülkelere ilişkin tepkisini, “Peki altıncı paketi engelleyenler bu kadar gücü nereden aldı?” sözleriyle dile getirmişti.

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