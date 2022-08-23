Abone Ol

Rus Rosatom’dan 3 milyar dolarlık tazminat talebi

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, iptal edilen nükleer santral projesi nedeniyle Finlandiyalı Fennovoima şirketi aleyhine toplam 3 milyar dolarlık tazminat davaları açtıklarını bildirdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Rus Rosatom’dan 3 milyar dolarlık tazminat talebi

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, iptal edilen nükleer santral projesi nedeniyle Finlandiyalı Fennovoima şirketi aleyhine toplam 3 milyar dolarlık tazminat davaları açtıklarını bildirdi.

Rosatom’dan yapılan yazılı açıklamada, Fennovoima’nın, Finlandiya’daki Hanhikivi-1 Nükleer Güç Santrali projesinde Rosatom ile yaptığı sözleşmeyi mayısta iptal etme kararı aldığı hatırlatıldı.

6 AYRI DAVA

Fennovoima’nın inşa edilmesi planlanan santralde müşteri, sahip ve operatör konumunda olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, Rosatom'un ise ana müteahhit olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bugün itibarıyla Rosatom toplam 3 milyar dolarlık 6 ayrı dava açmıştır” ifadesine yer verildi.

Fennovoima'dan dün yapılan açıklamada, toplam 7 milyar Euro maliyetle inşa edilmesi planlanan Hanhikivi-1 projesinin iptal olması nedeniyle Rosatom'a karşı hukuk süreç başlatıldığı bildirilmişti. (AA)

Akkuyu'nun ana hissedarı Rosatom: IC İçtaş çok sayıda ihlal yaptı İlginizi Çekebilir Akkuyu'nun ana hissedarı Rosatom: IC İçtaş çok sayıda ihlal yaptı Çalışma Bakanı EYT için tarih verdi İlginizi Çekebilir Çalışma Bakanı EYT için tarih verdi Yeni sosyal konut projesinin açıklanacağı tarih belli oldu İlginizi Çekebilir Yeni sosyal konut projesinin açıklanacağı tarih belli oldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster