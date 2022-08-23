Rus Rosatom’dan 3 milyar dolarlık tazminat talebi

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, iptal edilen nükleer santral projesi nedeniyle Finlandiyalı Fennovoima şirketi aleyhine toplam 3 milyar dolarlık tazminat davaları açtıklarını bildirdi.

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Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, iptal edilen nükleer santral projesi nedeniyle Finlandiyalı Fennovoima şirketi aleyhine toplam 3 milyar dolarlık tazminat davaları açtıklarını bildirdi.

Rosatom’dan yapılan yazılı açıklamada, Fennovoima’nın, Finlandiya’daki Hanhikivi-1 Nükleer Güç Santrali projesinde Rosatom ile yaptığı sözleşmeyi mayısta iptal etme kararı aldığı hatırlatıldı.

6 AYRI DAVA

Fennovoima’nın inşa edilmesi planlanan santralde müşteri, sahip ve operatör konumunda olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, Rosatom'un ise ana müteahhit olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bugün itibarıyla Rosatom toplam 3 milyar dolarlık 6 ayrı dava açmıştır” ifadesine yer verildi.

Fennovoima'dan dün yapılan açıklamada, toplam 7 milyar Euro maliyetle inşa edilmesi planlanan Hanhikivi-1 projesinin iptal olması nedeniyle Rosatom'a karşı hukuk süreç başlatıldığı bildirilmişti. (AA)

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