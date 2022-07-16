Rus turist tahtını Almanlara bıraktı

Pandemi öncesinde 7 milyon turist ile Türkiye’de zirvede yer alan Rusya, geçen yıl da 4.6 milyonla sürdürdüğü liderliğini Alman turistlere devretti.

Sayime BAŞÇI

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Pandemi döneminde kapıları geç açmasına rağmen Türkiye'nin bir numaralı turizm pazarı olan Rusya; savaş, azalan uçuş sayısı ve yüksek fiyatlar nedeni ile tahtını Almanya'ya bıraktı. Yılın ilk 5 ayında 11.3 milyon yabancı turistin ziyaret ettiği Türkiye'ye aynı dönemde gelen Alman turist sayısı 1.3 milyonu bulurken, Rus turist sayısı ise 853 binde kaldı.

RUSLARIN TALEBİ AZALDI

Yılın ilk yarısında Covid-19 etkisi ile sınır kapılarının ağırlıkla kapalı olduğu 2021 yılının ilk 5 ayına bakıldığında ise 571 bin Rus turiste karşılık gelen Alman turist sayısı 280 binde kalmıştı. Ukrayna savaşı nedeni ile azalan uçuş sayıları ve yüksek fiyatlar bu dönemde Rus turisti büyük ölçüde etkilerken, bu pazarda pandemi öncesine göre yüzde 50'lik bir düşüş gözleniyor.

Rusya Tur Operatörleri Birliği'nin (ATOR) web sitesinde yayınlanan bir açıklamaya göre ise pandemi öncesindeki son sezona göre Rusların yaz tatilinde Türkiye'ye olan talebinin hâlâ yüzde 50 daha az olduğunu duyurdu. Açıklamada tur operatörlerine göre, talepteki düşüşün ana nedenlerinden birinin, uçak seferi sayısındaki azalma ve buna bağlı olarak uçak biletlerinin fiyatlarının artması olarak gösterildi.

7 milyonla zirve yapmıştı

2021 yılı toplamına bakıldığında 4.6 milyon turist ile Rusya ilk sırada yer almıştı. 2019 yılında ise ocak-aralık arasında gelen Rus turist sayısı 7 milyona ulaşmıştı. 2019 yılında 5 milyon turist gönderen Almanya ise 2021 yılında 3 milyon turist ile yine Rusya'nın ardından ikinci sıradaydı. Bu yılın ilk 5 ayında Almanya'nın ülke payı yüzde 11.5 olurken Rusların aldığı pay ise yüzde 7.52'de kaldı.

Uçuş sayısında büyük düşüş

ATOR tarafından yapılan açıklamada, “Örneğin, Temmuz 2019'da uçaklar Rusya'nın 50 şehrinden Antalya'ya uçtu. Temmuz 2021'de sayı 25-30 civarında idi. Şu anda sadece 17 şehirden uçuş programları mevcut” ifadelerine yer verdi. Açıklamada bir sektör temsilcisinin, “Uçuşlarda koltuk sıkıntısı devam ediyor. Özellikle Rusya'nın bölgelerinde, düşük uçuş yüzünden durum daha da zor. Türkiye'de tatil, ulaşım yüzünden aşırı zamlandı” görüşleri de aktarıldı.