Rusya açıkladı: Pek çok alıcı ile ruble ile doğalgaz ödemesi yapmayı kabul etti

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rus doğalgaz alıcılarının yarısının ruble ile ödeme yapmayı kabul ettiğini ve Gazprombank'ta hesap açtıklarını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rusya’dan gaz ithal eden 54 müşterinin yarısının ruble ile ödemeyi kabul ettiğini duyurdu. Novak, pek çok şirketin Moskova’nın yeni uygulamaya koyduğu ödeme kurallarına uygun olarak Gazprombank’ta ruble hesabı açtığını belirtti.

RT’nin RIA Novosti haber ajansından aktardığı habere göre Novak, “Bana gelen bilgilere göre, alıcıların yaklaşık yarısı, tedarik edilen gazın ödemesini sağlamak için yetkili bankamızda döviz ve ruble cinsinden özel hesaplar açtı” dedi.

Novak, “Önümüzdeki günlerde ruble olarak ödemeyi kabul eden ve reddedenlerin nihai listesini göreceğiz” dedi. Novak ayrıca büyük şirketlerin hesap açtığını, tedarik malzemeleri için ödeme yaptığını veya vadesi geldiğinde ödemeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonunun başlamasının ardından ABD ve müttefikleri, Moskova’yı yaptırımlarla vurmuş ve Rusya’nın enerji kaynaklarına bağımlılığını azaltma çağrıları yapmıştı.

Kremlin ise buna çeşitli önlemlerle karşılık verdi ve ‘dost olmayan ülkeler’ diye listelediği ülkelerin doğalgazı ruble olarak ödemesini talep etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu ülkelerden gaz alıcılarının ruble ile ödemeyi kabul etmemesi halinde Rusya’nın bunu gaz sözleşmelerinde temerrüt olarak göreceğini açıklamıştı.

Nisan sonunda Gazprom, iki ülkenin yeni ödeme planına uymayı reddetmesi üzerine Bulgaristan ve Polonya’ya gaz dağıtımını durdurmuştu.

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