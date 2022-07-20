Rusya, Kuzey Akım 1’de doğalgaz akışına yeniden başlayacak

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Rus doğalgaz akışının yarın yeniden başlaması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden yapılan Rus doğalgaz akışı, planlı bakımın tamamlanmasının ardından yarın yeniden başlaması bekleniyor. Açıklamayı konuya yakın iki kaynak Reuters’a gerçekleştirdi.

Rusya’nın Avrupa Birliği’ne yaptığı doğalgaz ihracatının üçte birinden fazlasını oluşturan boru hattı, 11 Temmuz’da on günlük yıllık bakım nedeniyle durdurulmuştu.

KAPASİTE BAKIM ÖNCESİ SEVİYEDE OLACAK

Kaynaklar yaptıkları açıklamada boru hattının zamanında faaliyete geçmesinin beklendiğini, ancak kapasitesinin günde yaklaşık 160 milyon metreküpten az olduğunu söyledi.

Kaynaklardan biri, Perşembe gününden itibaren Kuzey Akımı üzerinden beklenen doğalgaz hacimleri hakkında “Gazprom, 11 Temmuz’dan önceki seviyelere geri dönecek” dedi.

Rusya’nın 11 Temmuz’da Kuzey Akım 1’deki doğalgaz akışını kesmesi Avrupa’da paniğe neden olmuştu. Avrupa, doğalgaz akışımın yeniden başlayıp başlamayacağı konusunda endişeliydi.

MÜCBİR SEBEP İLANI PANİĞİ ARTIRMIŞTI

Öte yandan önceki gün Rus devlet şirketi Gazprom’un Avrupa’ya doğalgaz tedariği konusunda mücbir sebep ilan ettiği ortaya çıkmıştı.

Bu gelişme Moskova’nın Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle karşı karşıya olduğu yaptırımlara misilleme olarak gaz akışını başlatmayacağı ve bölgeyi resesyona sokacak bir enerji krizi riskini yaratacağı endişelerini pekiştirmişti.

Mücbir sebep ilanı Gazprom’un akışı keseceği anlamına gelmese de tedarik sağlanmadığı takdirde şirketin yasal sorumluluk almasını önlüyor.

AVRUPA KÖTÜ SENARYOLARI DEĞERLENDİRİYOR

Wall Street Journal’ın haberine göre Avrupa Komisyonu bütçeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Gazprom’un bu mektubunun ardından bugün doğalgaz akışının Kuzey Akım 1 hattında bakım tamamlandığında devam etmeyeceğini beklediklerini söylemiş, “Faaliyete yeniden başlanmayacağı varsayımına göre hareket ediyoruz” demişti.

IMF UYARDI

Financial Times’da dün yer alan habere göre ise Uluslararası Para Fonu (IMF), sıvılaştırılmış doğalgaz paylaşılmadığı ve fiyatlar müdahaleyle düşük tutulmadığı takdirde Rusya’nın doğalgaz tedariğini durdurmasının Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya ve İtalya’da %5’ten fazla ekonomik daralmaya sebep olacağı uyarısında bulundu.