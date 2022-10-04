Rusya Macaristan’ın doğalgaz ödemelerini üç yıl erteleme imkanı verdi

Rus enerji şirketi Gazprom, Macaristan'ın doğalgaz ödemelerini 3 yıllığına erteleme imkanı verdi. Türk enerji şirketi BOTAŞ'ın da Gazprom'dan erteleme talep ettiği iddia edilmişti.

Sozcu.com.tr

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Rus enerji şirketi Gazprom’un Macaristan’ın doğalgaz ödemelerini ertelemesine izin verdiği açıklandı. Macaristan’ın son dönemde artan enerji ithalatı bütçesini zorlanmaya başlamıştı.

Macaristan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Macaristan’ın önümüzdeki altı ay içinde ödenmesi gereken doğalgaz faturalarında üç yıllık bir erteleme kazandığını söyledi.

Bakanlık toplamda 3,5-4,5 milyar Euro arasında bir borcun erteleneceğini söyledi. Anlaşma Gazprom ile Macaristan’ın devlete ait enerji şirketi MVM arasında yapıldı.

Öte yandan BOTAŞ’ın Türkiye’nin ödemelerine yönelik erteleme talep ettiği haberlerinin yayıldığı gün Gazprom’un Macaristan’ın borçlarını ertelemesi de dikkat çekti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI BÜYÜYOR

Artan enerji ödemeleri, Macaristan ekonomisinin durumuyla ilgili endişeleri artırmıştı. Avrupa Birliği fonlarından milyonlarca Euro, Başbakan Viktor Orban yönetimindeki yolsuzluk endişeleri nedeniyle kilitlenmiş ve uluslararası rezervler üç aylık ithalatı karşılamak için gereken seviyenin altında kalmıştı.

Diğer yandan bu süreçte Macaristan’ın para birimi forint de tüm zamanların en düşük seviyesinde işlem görmeye devam etti. Dış ticaret açığı ve döviz kurundaki gelişmeler büyük oranda Macaristan’ın enerji bağımlılığından kaynaklanmıştı.

FORİNTTEKİ GERİLEMEYİ DURDURABİLİR

Macaristan Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Marton Nagy Bloomberg’e açıklamada, “Forint bu anlaşmayla korunacak. Anlaşma forinti istikrara kavuşturmaya yardımcı olabilir çünkü ödemeler üç yıl sonra yapılacak” dedi.

Forint geçen hafta euro karşısında yüzde 4 düşüşle rekor düşük seviyeye gerilemiş, ve bu yılın başından bugüne kadarki kaybını yüzde 13’ün üzerine çıkarmıştı. Böylece forint, Arjantin pesosu ve TL’den sonra bu yıl en kötü performansa sahip gelişmekte olan para birimi oldu.

‘TÜRKİYE DE ERTELEME TALEP ETTİ’ İDDİASI

Bloomberg dün konuya yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Türk yetkililerin Rusya'dan doğalgaz ödemelerinin bir kısmını ertelemesini istediğini ileri sürmüştü. Haberde BOTAŞ’ın ödemelerin bir kısmını 2024'e ertelemek istediği belirtilmişti.

Ancak bugün RIA Novosti'ye konuşan başka bir Türk kaynak, Ankara ve Moskova'nın Rus gazının ödemelerinin ertelenmesini görüşmediklerini, fiyat görüşmelerinin devam ettiğini, bu konuda bir sorun olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde BOTAŞ'ın yükümlülüklerinin yüzde 25'inin dolar yerine ruble olarak ödemesine izin veren bir anlaşma yapılmıştı.

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