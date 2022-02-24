Rusya Merkez Bankası: Finansal riskler için eylem planımız hazır

Ukrayna'ya yönelik hareket nedeniyle Rusya piyasalarındaki çöküş sonrası Rus yetkililer finansal sistemi korumak için gerekli kaynağa sahip olduklarını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Moskova borsasında MOEX endeksinde günlük düşüş bir ara yüzde 50'nin üzerini görürken, önde gelen Rus şirketlerinin hisselerini dolar cinsi olarak takip eden RTS endeksinde kayıplar bir ara yüzde 50'yi aştı.

Bloomberg, Rus borsasında günlük kaybın 150 milyar doları aştığını yazdı. Ancak, borsadaki günlük kayıp daha sonra yüzde 20'lere çekildi.

Ayrıca rublenin günlük kaybının artması sonrası Dolar/Ruble kuru 89 doların üzerine çıktı. Bunun üzerine Rusya Merkez Bankası döviz piyasasına müdahale etti ve kur 85 seviyelerine indi.

MERKEZ BANKASINDAN AÇIKLAMA

Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, Finansal piyasadaki durumu istikrara kavuşturmak için Rusya Merkez Bankası, döviz piyasasına müdahale etmeye ve bankacılık sektörüne ek likidite sağlamak için bugün operasyonlar yürütmeye karar verdi” denildi.

Açıklamada, Rusya Merkez Bankası ve finans kuruluşlarının her senaryo için net eylem planları olduğu belirtildi.

Rus yetkililer finansal sistemi korumaya yetecek kaynaklara sahip olduklarını, şirketleri ve piyasaları korumak için hazırlık yaptığını da belirtti.

Ayrıca Rusya Merkez Bankası rezervlerinin 643 milyar doların üzerine çıktığı açıklandı.

DEVLET BANKASINDAN UYARI

Son olarak Interfax’ın Perşembe günü bildirdiğine göre, ülkenin en büyük ikinci bankası olan devlet bankası VTB, kurumsal müşterilerinden ‘mevcut durum göz önüne alındığında riskleri en aza indirmek’ için ABD doları ve avro cinsinden işlemlerden kaçınmalarını istedi.

VTB tarafından müşterilere gönderilen bir mektupta, bankanın tüm hizmetlerin devam ettiği belirtildi.

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