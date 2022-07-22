Rusya Merkez Bankası politika faizini 150 baz puan düşürdü

Rusya Merkez Bankası politika faizini beklentilerin üzerinde düşürerek yüzde 9,5'ten yüzde 8'e indirdi. Böylece ülkedeki politika faizi Rusya-Ukraya savaşı öncesi seviyenin de üzerine inmiş oldu.

Sozcu.com.tr

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Rusya Merkez Bankası, bu gün yaptığı toplantıda politika faizini 150 baz puan indirimle yüzde 8’e düşürmeye karar verdi.

Ekonomistler politika faizinin yüzde 9’a düşürülmesini bekliyordu. Rusya geçtiğimiz ay politika faizini savaş öncesi seviye olan yüzde 9,5'e indirmişti.

Bankadan yapılan açıklamada hanehalkı ve işletmelerin enflasyon beklentilerinin önemli ölçüde azalarak 2021 baharı seviyelerine ulaştığı belirtilirken ticari faaliyetlerdeki düşüşün beklenenden daha yavaş olduğu belirtildi.

Banka Rus ekonomisi için dış ortamın zorlu olmaya devam ettiğini ve bunun ekonomik aktiviteyi önemli ölçüde kısıtlamaya devam ettiğini vurguladı.

ENFLASYON TAHMİNLERİ DÜŞÜYOR

Rusya Merkez Bankası ayıca para politikası duruşu dikkate alındığında, yıllık enflasyonu tahminini 2022 için yüzde 12-15 ve 2023 için yüzde 5–7 aralıklarına çekerken 2024’te tüketici fiyatlarındaki artışın yüzde 4 olacağı tahmininde bulundu.

Rusya’da tüketici fiyatları haziranda yıllık yüzde 15,9 artmıştı. Mayısta ise enflasyon yüzde 17,1 olmuştu.

NE OLDU?

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya asker çıkarmasının ardından Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20 seviyesine yükseltmişti. İlerleyen günlerde ise dört kez faiz indirimine gitmişti.

Rusya’da savaş sonrası gelen ambargolar nedeniyle önce rublenin değeri sert bir şekilde düşmüş ve yabancı sermaye ülkeden büyük ölçüde çekilmişti. Sonrasında Rusya Merkez Bankası’nın şok faiz artışı ve sermaye kısıtlamalarıyla rublenin değeri yükseltilmişti.

Bununla birlikte dünya üzerindeki enerji fiyatlarının artması da doğalgaz ve petrol zengini olan Rusya ekonomisinin toparlanmasına yardımcı oldu.

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