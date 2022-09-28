Rusya, Afganistan’a buğday, LPG ve petrol ürünleri satacak

Afganistan'ın yönetimindeki aşırı İslamcı Taliban grubu, Rusya'dan benzin, dizel yakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve buğday almak için geçici sözleşme imzaladı. Rusya da Afganistan'la enerji kaynakları ve buğday sevkiyatı için anlaştıklarını duyurdu.

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Afganistan’ın yönetimindeki aşırı İslamcı Taliban grubu, Rusya’dan benzin, dizel yakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve buğday almak için geçici sözleşme imzaladı.

Afganistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Haji Nooruddin Azizi, bakanlığın ticari ortakları çeşitlendirmeye çalıştığını ve Rusya’nın Afganistan’a küresel ortalama emtia fiyatlarının altında bir teklif sunduğunu açıkladı.

Bu anlaşma, Taliban’ın bir yılı aşkın bir süre önce Afganistan’da iktidarı yeniden ele geçirmesinden beri yaptığı ilk büyük uluslararası ekonomik anlaşma oldu.

Bu anlaşma, fiili olarak küresel bankacılık sisteminden çıkartılan grubun izolasyonunu hafifletmesini sağlayabilir.

TALİBAN LİDERLERİ MOSKOVA’DA AĞIRLANMIŞLARDI

Rusya, Taliban hükümetini resmi olarak tanımıyor fakat Kabil’in düşüşüne giden süreçte Taliban liderleri Moskova’da ağırlanmışlardı.

Bakan Azizi yapılan bu geçici anlaşma kapsamında Rusya’nın Afganistan’a yıllık olarak yaklaşık bir milyon ton benzin, bir milyon ton dizel yakıt, 500 bin ton sıvılaştırılmış petrol gazı ve 2 milyon ton buğday göndereceğini açıkladı.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Rusya, Afganistan’la enerji kaynakları ve buğday sevkiyatı için anlaştıklarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rusya ile Afganistan arasında enerji kaynakları ve buğday sevkiyatına yönelik anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kabulov, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Afganistan ile öncül bir anlaşma sağlandığını belirtti.

Anlaşmanın enerji, yakıt ve buğday sevkiyatını kapsadığını kaydeden Kabulov, “Bu tür anlaşmalar sağlandı. Anladığım kadarıyla, şimdi tarafların hacimlere ilişkin ilgili anlaşmaları imzalaması gerekiyor” dedi. (REUTERS, AA)

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