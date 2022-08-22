Rusya Türkiye’ye borç mu verecek? Bloomberg’den dikkat çeken analiz…

Bloomberg, bir Rus bankasının Türkiye'ye ruble cinsi kredi verebileceğini, Türkiye'nin de bu ruble ile Gazprom'a ödeme yapabileceğini yazdı. İki ülkenin de bu mekanizmadan kazançlı çıkacağı belirten ajans, yaptırım riskine de işaret etti.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 5 Ağustos’ta Soçi’de gerçekleşen zirvede alınan kararlardan biri de Türkiye’nin doğalgaz ödemelerinin bir kısmını Rus para birimi ruble ile yapılması olmuştu.

Ruble ile ödemenin mekanizmasının nasıl olacağı, ödemelerin ne zaman başlayacağı, Türkiye’nin rubleye nasıl erişeceği ve ödemenin ne kadarlık bölümünün ruble cinsi yapılacağı konusunda kamuoyuna bilgi verilmemişti.

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg’den konuya dair dikkat çeken bir analiz geldi.

‘RUS BANKASI TÜRKİYE’YE KREDİ VEREBİLİR’

Ekonomist Selva Bahar Baziki, Alexander Isakov ve Ziad Daoud imzasıyla yayımlanan “Türkiye-Rusya gaz anlaşması neden ikisi için de iyi?” başlıklı analizde, anlaşmanın ABD ve Avrupa tarafından hoş karşılanmayacağı ancak iki ülkenin de bu anlaşmadan kazançlı çıkabileceği vurgulandı.

Anlaşmanın olası mekanizmasına değinen yazarlar, Gazprombank gibi bir Rus bankasının Türkiye’ye ruble cinsi borç verebileceğini ve Türkiye’nin de bu ruble ile Gazprom’a ödeme yapabileceğini belirtti.

‘YAPTIRIM RİSKİ VAR’

Türkiye’nin kredi risk priminin yüksek olduğunu, bu nedenle Rus bankasının vereceği borca Rus hükümetinin gayriresmi ya da resmi olarak garanti verebileceğini, bunun da Türkiye’nin mevcut piyasa faizlerinin altında bir oranla borç almasını sağlayabileceğini kaydeden yazarlar, Türkiye’nin bu sayede dolar gibi rezerv para birimlerine dönük talebinin azalabileceğini, Rusya’nın da varlıklarının dondurulması riskini azaltabileceğini öne sürdüler.

Yazarlara göre bu planın riski, Türk kurumlarının ikincil yaptırımlarla karşı karşıya kalma olasılığı.

15 MİLYAR DOLAR İDDİASI

Bloomberg’den Fırat Kozok’un üst düzey yetkililere dayandırdığı 29 Temmuz tarihli haberde, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu'nun (Rosatom), halihazırda yapılacak ödemeler ve önümüzdeki iki yılda yapılacak harcamalar için yaklaşık 15 milyar dolarlık tutarı geçen haftadan beri parçalar halinde Türkiye'ye aktarmakta olduğu belirtilmişti.

Yetkililerden biri, Putin'in tahıl koridorundaki arabulucu rolü nedeniyle Erdoğan'a bir jest yapmak için süreçte rol aldığını ifade etmişti.

Haberde ayrıca, “Diğer yetkililerin verdiği bilgiye göre, söz konusu paranın 5 milyar dolarlık bölümü geçtiğimiz hafta Türkiye'ye ulaştı. Bu hafta sonuna kadar 5 milyar dolarlık ikinci bölümün de ulaşması bekleniyor. Son bölüm ise önümüzdeki hafta Türkiye'de olacak. Rosatom, gelen paranın bir bölümünü vadesi gelen ödemeleri için kullanacak, geri kalanını da iki yıl boyunca Türkiye'de tutacak” ifadeleri yer almıştı.

Bu haberle aynı gün, projenin inşaat aşamasında yer alan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketinin sözleşmesinin Rus Rosatom tarafından feshedildiğinin ortaya çıkması da iki gelişmenin birbiriyle ilişkili olup olmadığı sorularının gündeme gelmesine neden olmuştu.

Son üç haftada Merkez Bankası’nın (TCMB) brüt rezervi 15,4 milyar dolar artarken, hükümet yetkilileri de Rusya’dan para geldiğini doğrulamıştı.

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