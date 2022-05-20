Rusya’da bir devir kapandı: İşte McDonald’s dükkanlarının yeni sahibi

Küresel fast food devi McDonald's, Rusya'daki tüm restoranlarını iş insanı Alexander Govor'a satmak için anlaşmaya vardı. Govor dükkanları yeni bir isim altında işletecek.

Sozcu.com.tr

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McDonald’s dün yaptığı açıklamada, Sibirya’da 25 McDonald’s restoranı için lisansı bulunan Alexander Govor’un ülke çapındaki 850 McDonald’s restoranını satın almayı ve farklı markalar altında işletmeyi kabul ettiğini söyledi. Şirket, şubelerin ne kadara satıldığını açıklamadı.

2015 yılından bu yana lisans sahibi olan Govor, McDonald’s’ın 62 bin Rus çalışanını en az iki yıl boyunca eşdeğer koşullarda tutmayı, tedarikçilere, ev sahiplerine ve kamu hizmetlerine olan mevcut yükümlülüklerini finanse etmeyi kabul etti.

MC DONALD’S’A MALİYETİ BÜYÜK

Fast food şirketi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından mart ayında Rusya genelinde yüzlerce satış noktasını geçici olarak kapatmış, sonrasında ülkeden tamamen çıkma kararı almıştı. Bu kararın şirkete aylık 55 milyon dolara mâl olduğu tahmin ediliyor.

Geçen yıl, Rusya operasyonları şirketin toplam yıllık satışlarının yüzde 9’una denk gelmiş ve küresel operasyona yaklaşık 2 milyar dolara katkıda bulunmuştu.

McDonald’s, satışın düzenleyici onayına tabi olduğunu ancak birkaç hafta içinde onay beklendiğini belirtti.

ALEXANDER GOVOR KİMDİR?

Sibirya’da 25 McDonald’s restoranı işleten ve 2015’ten beri fast-food zincirinin lisans sahibi olan Govor, aynı zamanda enerji ve inşaat işi ile de ilgileniyor.

Govor, Sibirya’da bir petrol rafinerisinin sahibi de olan inşaat şirketi Neftekhimservis’in ortağı. İş insanının Sibirya’da otel, özel klinikler gibi projeleri olan başka bir firmada yönetim kurulu üyeliği de bulunuyor.

BİR DEVİR KAPANIYOR

1990’da SSCB’nin başkenti Moskova’ya ilk McDonald’s şubesi açıldığında büyük bir sembol olarak görülmüş ve kapıda uzun kuyruklar oluşmuştu. Satışın düzenleyici onayı alması halinde, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sadece aylar önce ülkeye giren fast-food devi için bir dönemin sonu olacak.

Şirketin CEO’su Chris Kempczinski, pazartesi günü şirket sistemine gönderdiği bir mektupta, “Rusya’daki McDonald’s, glasnost (açıklık) kavramını somutlaştırdı ve o dönem büyük önem kazandı” dedi. Kempczinski, “Bazıları, on binlerce sıradan vatandaşı çalıştırmaya devam etmenin kesinlikle yapılacak doğru şey olduğunu iddia edebilir. Ancak Ukrayna’daki savaşın yol açtığı insani krizi görmezden gelmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

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