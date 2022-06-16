Rusya’dan Avrupa’ya ‘gaz akışı kesilebilir’ uyarısı

Kanada'nın ekipmanı göndermemesi üzerine Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışını sağlayan Kuzey Akım 1'de gaz akışı azaldı. Fiyatlar yaz mevsimine rağmen bugün hızla artarken, Rusya'dan "Sorun devam ederse gaz akışı tamamen kesilebilir" uyarısı geldi.

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Rusya’nın Avrupa’ya Kuzey Akım 1 boru hattından yaptığı doğalgaz tedariği daha çok düşerken Moskova bakım çalışmalarında daha fazla gecikme meydana gelirse gaz akışının tamamen kesilebileceği uyarısında bulundu.

Bu adım, doğalgaz stoklarını yeniden doldurmak isteyen Avrupa’nın planlarını sekteye uğratabilir.

Rusya’nın doğalgaz tedariğinde kesintiye gittiği bugün aynı zamanda Fransız, Alman ve İtalyan liderler Rusya’nın işgaline karşı koyan Ukrayna’ya destek göstermek için Kiev’e ortak ziyarette bulundu.

KAPASİTE KULLANIMI YÜZDE 40’A DÜŞTÜ

Gazprom, Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Almanya’ya yaptığı gaz tedariğinde ikinci kesintisini yaptığını bugün açıkladı. Bu kesintinin ardından Kuzey Akım 1 boru hattı yalnızca yüzde 40 kapasitede çalışıyor.

Gazprom, kesintinin sebebinin bakımının yapılması için Kanada’ya gönderilen ekipmanların zamanında geri gönderilmemesi olduğunu belirtti ancak Almanya’nın enerji düzenleme kurumu bu açıklamayı kabul etmedi.

Almanya ekonomi bakanı bu adımın amacının bilerek belirsizlik yaratmak ve enerji fiyatlarında artışa neden olmak olduğunu ifade etti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov kesintilerin önceden planlanmadığını ve bakım çalışmalarına dair sorunlar nedeniyle yaşandığını söyledi.

KANADA EKİPMANI GÖNDERMİYOR

Rusya’nın Avrupa Birliği büyükelçisi RIA haber ajansına yaptığı açıklamada Kanada’daki bakımı yapılan ekipmanlara dair sorunların boru hattından gaz akışının durmasına neden olabileceğini belirtti.

Avrupa’da gösterge niteliğindeki Hollanda toptan doğalgaz fiyatları bu sabah yüzde 30 yükseldi.

KIŞ PLANLARI BOZULABİLİR

Diğer Avrupa ülkeleri gibi Almanya da gaz stoklarını doldurmaya çalışıyor. Almanya kış gelmeden önce stoklarını ekime kadar yüzde 80, kasıma kadar yüzde 90 doldurmak istiyor. Almanya’nın stokları şu an yüzde 56 dolu.

Avrupa Birliği (AB) blok içerisinde gaz stoğunun kasıma kadar yüzde 80 dolu olmasını hedefliyor.

Kuzey Akım 1 boru hattının 11-21 Temmuz arası bakım nedeniyle tamamen kapatılacak olması da Avrupa’nın işini zorlaştırıyor.

AB ülkeleri kesintilerin ardından stoklarını doldurmak için farklı kaynaklara yöneldi.

Avrupa’nın en büyük ikinci doğalgaz ihracatçısı Norveç, AB ülkelerinin 2027’ye kadar Rus fosil yakıtlarına olan bağlılıklarını sonlandırma hedefine destek olmak için üretimini artırmıştı. (REUTERS)

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