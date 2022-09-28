Rusya’nın doğalgaz üretimi düştü

Rusya’nın bu yılın ocak-ağustos döneminde doğalgaz üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 düşerken, petrol üretimi yüzde 3,1 arttı.

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Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkenin doğalgaz üretimi bu yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,4 gerileyerek 389 milyar metreküpe düştü.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretimi yüzde 13,5 artarak 21,6 milyon tona çıkarken, petrol üretimi de yüzde 3,1 artarak 354 milyon tona yükseldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay yaptığı açıklamada, ülkesinin yaptırımlara rağmen petrol ve doğalgaz gelirlerini artırdığını söylemişti.

ABD ve bazı Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'yı söz konusu gelirlerden mahrum bırakmak için Rus petrol ve doğalgazına tavan fiyat uygulaması getirmek istiyor. (AA)

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