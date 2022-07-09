Rusya’nın McDonald’s’ı: Hasat yetersizliği nedeniyle patates kızartması servis edemeyeceğiz

McDonald’s’ın Rusya pazarından çekilmesinin ardından el değiştiren fastfood restoranlarında sonbahara kadar patates kızartması servis edilemeyeceği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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ABD'li fastfood şirketi McDonald's'ın Rusya pazarından çekilmesinin ardından el değiştiren ve Vkusno i Tochka adını alan restoranlarda yetersiz hasat nedeniyle sonbahara kadar patates kızartması servis edilemeyeceği açıklandı.

Rus işadamı Alexander Govor'un satın aldığı gıda zinciri adına Rus haber ajansı Tass'a yapılan açıklamada, 2021'in patates hasadı açısından yetersiz olması sebebiyle müşterilere patates kızartması sunulamadığı ifade edildi.

McDonald's, Ukrayna işgalini protesto etmek amacıyla Rusya'daki hizmetlerini martta durdurmuş ve restoranlar el değiştirmişti.

PATATES KIZARTMASI SONBAHARDA MENÜYE EKLENECEK

BBC’nin haberinde gıda zincirlerinin standart patates kızartmaları için kullandıkları patatesin daha kalın versiyonu olan rustik patateslerin tedarikinin de yeterli düzeyde olmayabileceği belirtildi.

Şirket patates kızartmasının menüye sonbahara kadar yeniden eklenmesinin beklendiğini söyledi.

KÜFLÜ EKMEKLER TARTIŞMA YARATMIŞTI

Patates kızartması sıkıntısından kısa süre önce Vkusno i Tochka'nın müşterileri küfle kaplı hamburger ekmeklerinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıştı. Söz konusu fotoğraflar müşteriler arasında tartışma yaratmıştı.

Türkçe “Lezzetli ve İşte Bu Kadar” anlamına gelen Vkusno i Tochka şirketinin açıklamasında büyük oranda Rus üreticilerden patates tedarik etmeye çalışıldığı belirtildi. Bununla birlikte yerel mahsulün yerini geçici olarak alabilecek pazarlardan patates ithal etmenin de imkansız hale geldiği ifade edildi.

RUSYA TARIM BAKANLIĞI'NDAN YALANLAMA

Öte yandan Rusya Tarım Bakanlığı, Telegram'dan patates kıtlığı yaşandığına yönelik açıklamayı yalanladı.

Bakanlığın açıklamasında, “Rusya pazarı işlenmiş ürünler de dahil patates arzıyla dolu. Yeni hasattan elde edilen ürünler de zaten geliyor, bu da kıtlık olasılığını ortadan kaldırıyor” ifadeleri yer aldı.

McDonald's, Sovyetler Birliği'nin Batı'yla daha yakın ekonomik ve kültürel bağlar kurmasının sembollerinden biri olan ilk restoranını 1990'da Moskova'da açmıştı.

Ancak fastfood devi Ukrayna işgalinin ardından diğer onlarca Batılı şirketle birlikte Rusya'dan çekildi.

Moskova halihazırda tedarik zincirlerinin işleyişini bozan yaptırımlarla karşı karşıya. Rusya ekonomisinin 2022'de yaklaşık yüzde 10 küçülmesi bekleniyor.

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