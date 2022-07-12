‘Rusya’ya yaptırımların etkisi 5 yıl sürer’

24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, milyonlarca sivilin evlerini terk etmesine neden oldu. Rusya’ya Batılı ülkeler ağır ambargolar uygulamaya başladı. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş devam ederken, başta Avrupa ve ABD olmak üzere Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlar da ağırlaşıyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Yaşanan sürece karşın Rusya'nın iktisadi olarak ayakta sağlam bir şekilde kaldığını ifade eden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Belarus İş Konseyi Başkanı Yılmaz Soycan, savaş bitse dahi ambargoların en az 5 yıl daha devam edebileceğini söyledi. Bölgede savaşa rağmen iş fırsatlarının olduğunu kaydeden Soycan, yatırımcıların bu fırsatları iyi araştırıp adım atması gerektiğine dikkat çekti.

Belarus, Rusya ve Ukrayna'nın tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye açısından önemli olduğunu vurgulayan Soycan, buralarda yetişmiş, kalifiye insan gücünün eksikliğinin olduğunu, bundan dolayı Türkiye gibi ülkelere daha fazla ihtiyaç duyulduğunu aktardı. Soycan, altyapı yatırımlarıyla birlikte bu ülkelerde sanayi iş kollarında çalışacak kaynak ustası gibi elemanların arandığını da dile getirdi.

SERMAYE KÖRFEZ'E KAYIYOR

Rus oligarkların servetlerine el konulması ile birlikte bunların varlıklarını Körfez ülkelerine taşıyabileceklerini anlatan Soycan, bir süre sonra Arap ülkeleri ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da artabileceğine işaret etti.