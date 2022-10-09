Safran hasadı başladı: Kilosu 100 bin TL

Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok sektörde kullanılan ve bu yıl 35 kilogram ürün elde edilmesi hedeflenen safranın çiçekleri toplanıyor.

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi’nde safran yetiştiriciliği yapan İsmail Yılmaz, yaklaşık 27 dekar alanda safran üretimi yaptıklarını söyledi.

170 BİN ÇİÇEKTEN BİR KİLO SAFRAN ÇIKIYOR

Bu yıl 20 kilogram ürün hasat etmeyi hedeflediklerini anlatan Yılmaz, “Havalar çok güzel, serin ve yağmurlu gitti. Çiçeklenme başladı. 15-20 Kasım’a kadar çiçek almaya devam ederiz. Safranın kilogram fiyatı 100 bin lira.” dedi.

Safranın ağırlığının 100 bin katını sarıya boyadığını ifade eden Yılmaz, 170 bin çiçekten ancak bir kilogram safran elde edebildiklerini anlattı.

Yılmaz, çiftliklerinde geçen yıl 90 bin misafir ağırladıklarını vurgulayarak, “Yurt içinden ve dışından misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Bu yıl da turlardan çok arayan var. Biz de mutluyuz. Safranbolu, bundan çok güzel verim elde ediyor. Safran hasadı döneminde bölgede çok önemli bir turizm potansiyeli yakaladık. 21-22-23 Ekim’de Safran Festivali var. Sonbaharı turizm açısından çok dolu dolu geçiriyoruz” dedi. (AA)

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