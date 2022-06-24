Şahap Kavcıoğlu’ndan TİM’e ziyaret

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TİM'e ziyaret gerçekleştirdi. TİM Yönetim Kurulu ve Birlik Başkanlarının da yer aldığı toplantıda ihracattaki güncel meseleler ve küresel ticaretteki son gelişmeler değerlendirildi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve ihracat temsilcileri ile TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde bir araya geldi.

TİM Yönetim Kurulu ve Birlik Başkanlarının da yer aldığı toplantıda ihracattaki güncel meseleler ve küresel ticaretteki son gelişmeler değerlendirildi.

“DİYALOĞUN GÜÇLÜ TUTULMASINI ÖNEMSİYORUZ”

Toplantıyı değerlendiren TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Bugün Merkez Bankası Başkanı Sayın Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Dış Ticaret Kompleksi'mize teşrif ederek, ihracatçılarımızla bir araya geldi. TİM Başkanı olarak, bugünkü istişare ve diyalog ortamını son derece kıymetli buluyorum. İhracatçılarımız ve kamu kurumlarımız arasındaki diyaloğun güçlü tutulmasını önemsiyoruz” diye konuştu.

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