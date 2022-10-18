Sakarya’da vatandaşın su faturası tepki çekti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraki SASKİ'nin bir aboneye kestiği iki su faturasını paylaşan İYİ Partili Ümit Dikbayır, "Niye burada zamlı fiyattan milletimizi zorluyorsunuz? Bakın şu su faturalarına. İndirimi geçtim, yüzde 100 zam bindirilmiş" dedi.

Halil ATAŞ

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Cumhur İttifakı’nın önerisiyle su fiyatının yüzde 50 indirilmesinin ardından, diğer belediyelerde bu uygulamanın yapılmaması tartışma konusu olmuştu. AKP’li Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki SASKİ’nin bir aboneye kestiği faturadaki artış tepkilere yol açtı. Konuyu İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır gündeme getirdi.

“İNDİRİMİ GEÇTİM YÜZDE 100 ZAM BİNDİRİLMİŞ”

Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraki SASKİ’nin su faturasını sosyal medyadan paylaşan İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, “Ankara ve İstanbul’da su bedellerini indirin diye bağıranlar, Sakarya’daki bu hâl ne? Sakaryalı hemşehrilerimiz, üvey evlat mı? Niye burada zamlı fiyattan milletimizi zorluyorsunuz? Bakın şu su faturalarına. İndirimi geçtim, yüzde 100 zam bindirilmiş” diyerek tepki gösterdi.

BİR AYDA 96 TL’DEN 249 TL’YE ÇIKMIŞ

Söz konusu konut türündeki adreste ağustos ayında 96 TL, eylül ayında ise 249 TL su faturası geldiği görüldü. Faturaya yansıyan verilere göre abonenin birim ücreti ağustos ayında toplam 12.32 TL iken, eylül ayında bu tutar 56,94 TL’ye yükseldi.

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