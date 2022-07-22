Sanayi devi Profilo’nun iflas kararı istinaftan döndü

Profilo Holding hakkında verilen iflas kararı, yüksek mahkemece ortadan kaldırıldı. İşte detaylar...

Hayati ARIGAN

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Hayatını 2 yıl önce kaybeden iş insanı Jak ve Sami Kamhi ile Maryo Gabay tarafından 1954’te kurulan Profilo Holding hakkında verilen iflas kararı, yüksek mahkemece ortadan kaldırıldı.

Profilo’nun eski avukatı Sümer Altay’ın haksız şekilde azledildiği iddiasıyla vekalet alacağının ödenmediği gerekçesiyle açtığı davada, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi geçen yıl iflas kararı vermişti.

Türk sanayisinin temel taşlarından Profilo Holding hakkında iflas kararı ve kararın kaldırılmasına yönelik Türk hukuk tarihine geçen süreç şu şekilde gelişti:

Avukat Sümer Altay, Profilo Grubunun bazı şirketlerinin bir süreliğine davalarını takip etti.

Ancak Sümer Altay 2019’da takip ettiği dosyalardan istifa ettikten kısa süre sonra istifasını geri aldı. Sümer Altay'ın takip ettiği dosyalar başka bir avukata verildi.

AZLEDİLDİĞİNİ İDDİA EDEREK İCRA TAKİBİ BAŞLATMIŞTI

Baktığı davadan azledildiğini iddia eden avukat Sümer Altay, Profilo Holding AŞ. ile imzaladığı sözleşmeyi dayanak göstererek vekalet alacağının tahsili için İstanbul İcra Müdürlüğü’nde iflas yolu ile icra takibi başlattı.

PROFİLO’NUN İFLASINI İSTEDİ

Profilo'nun itirazı ile icra takipleri durduruldu.

Sümer Altay icra takibine itirazın kaldırılması ve iflas talebi için İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesine dava açtı.

Profilo dilekçesinde; aralarında imzalanan garanti ödeme şartlarının yerine gelmediği ve avukatın istifası bu şartların ortadan kalktığını belirterek davanın reddini istedi.

İFLAS KARARI ÇIKTI

Ticaret mahkemesi, Profilo'nun depo emrine esas miktarı mahkeme veznesine depo etmediği gerekçesiyle iflasına karar verdi.

PROFİLO KARARA İTİRAZ ETTİ

Profilo karara itiraz ederek üst mahkeme olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı.

Profilo'nun itirazını haklı bulan 17. Hukuk Dairesi gerekçeli kararında, Profilo'nun sözleşmelerde belirtilen ödeme garanti taahhüdün, dava dosyalarında tahsilat şartına bağladığını, ancak şart gerçekleşmediğini dolayısıyla vekalet ücretine hak kazanılmadığı gerekçesiyle davayı esastan reddetti.

YENİDEN YARGILAMAYA GEREK DUYULMADI

Emsal niteliğindeki kararda, yeniden yargılama yapılmasına gerek olmadığı belirten üst mahkemenin kararı, hukukçular tarafından emsal nitelikte bir karar olarak gösterildi.

‘HATALI VE YANLIŞ BİR KARARDI’

Profilo Holding Hukuk Müşaviri Dilek Seyhun Erden karar ile ilgili yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

“Geçmişi 1950’li yıllara dayanan Türkiye'nin en köklü ve en tanınmış şirketlerinden olan Profilo'nun iflasına karar verilmesi, hukuken ve vicdanen kabul edilebilir bir durum değildi.

Garabet niteliğindeki iflas kararı, haklı gerekçelerimizle istinaf mahkemesince reddedilmiştir.

Üst mahkeme yerel mahkemenin hatalı kararını esastan bozarak iflas kararını ortadan kaldırmış oldu.

Yarım asırdan fazla Türk ekonomisine büyük katkı veren Profilo Holding, daha güçlü şekilde yatırımlarına ve yüzlerce çalışanına istihdam sağlamaya devam etmektedir.”

1954’TE KURULDU

Binlerce kişiye istihdam sağlayan şirket, Jak ve Sami Kamhi ile Maryo Gabay tarafından 1954 yılında kurulmuştu.

Profilo’nun ve Türk sanayiinin kurucusu olan ünlü iş insanı Jak Kamhi, 2 yıl önce 95 yaşında hayatını kaybetmişti.

Jak Kamhi’nin kiralık küçük bir iş yerinde temelini attığı ancak seneler içinde Türkiye sanayisinin güçlü oyuncularından biri olan Profilo Holding, çeşitli sektörlerde yatırımlarına devam ediyor.

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