Sanayi üretimi nisanda arttı
TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi nisanda yüzde yüzde 10,8 arttı, aylık bazda aynı kaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Nisan ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,9 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı.
AYLIK ÜRETİM DEĞİŞMEDİ
Sanayi üretimi aylık bazda aynı kaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,3 azaldı.