Sanayi üretimi nisanda arttı

TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi nisanda yüzde yüzde 10,8 arttı, aylık bazda aynı kaldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Nisan ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,9 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı.

AYLIK ÜRETİM DEĞİŞMEDİ

Sanayi üretimi aylık bazda aynı kaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,3 azaldı.

İlginizi Çekebilir Cari açık nisanda 2,7 milyar dolara yükseldi

İlginizi Çekebilir Kredinin müjdesi var, kaynağı yok