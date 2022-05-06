Sanayiciden ‘orta ve alt gelirlilerin enflasyon yükü daha ağır’ vurgusu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, nisan ayında fiyatı en fazla artan ürünlere dikkat çekerek, "Enflasyonun yükü orta ve alt gelir grupları için çok daha ağır seyretmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

İsmail AKIN

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nisan itibarıyla fiyatı en fazla artan ürünlerin başını gıda ürünlerinin çektiğini anımsatan Çetin, “Bu grupların orta ve düşük gelir düzeyindeki tüketicinin harcama sepetindeki ağırlıkları üst gelir grubuna göre çok daha yüksek. Dolayısıyla enflasyonun yükü işletme ve hanehalkı düzeyinde orta ve alt gelir grupları için çok daha ağır seyretmektedir” dedi.

‘ÜRETİCİNİN ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR’

2022 Nisan ayı enflasyonu bir önceki aya göre TÜFE’de yüzde, 25, Yİ-ÜFE’de yüzde 7,67 olmuş; yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 69,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 121,82 olarak gerçekleşmişti.

Üreticinin yaşadığı enflasyonun tüketicinin yaşadığından daha fazla olduğunu vurgulayan Çetin, “ÜFE ile TÜFE arasındaki farkın nisanda da açılmaya devam ettiğini, yani üretici üzerindeki yükün artırmaya devam ettiğini görüyoruz” dedi.

“Talepteki daralma nedeniyle birçok sektörde maliyet artışları fiyatlara yansıtılamamaktadır” diyen Çetin, “Diğer taraftan enerji ve emtia maliyetlerindeki yüksek seyir, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırma süreci ile doların tüm para birimlerine karşı güçlenmesi, Rusya Ukrayna savaşı gibi riskler girdi maliyetleri üzerindeki baskıyı devam ettirmektedir” diye konuştu.

‘BU ORTAMDA PLANLAMA YAPMAK GÜÇ’

“Ekonominin sağlıklı bir yapıda işlemesinin ana unsurlarından birisi fiyat istikrarıdır. İş dünyası geleceğe ilişkin beklentiler ve veriler üzerine işlerini, yatırımlarını planlamakta ve bütçesini yönetmektedir” diyen Çetin, şöyle devam etti:

“TCMB’nin 28 Ocak'ta açıkladığı yıl sonu enflasyon tahminini 3 ay sonra yüzde 23,2’den yüzde 42,8’e çıkardığı bir ortamda bu planlamayı yapmak son derece güçtür. Dolayısıyla ekonomik göstergelere ilişkin belirsizliği azaltacak, enflasyon beklentilerini netleştirecek güvene dayalı bir politika setinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği açıktır.”

BATI AKDENİZ’DE ÜLKE ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Öte yandan Çetin, kendi bölgelerindeki TÜFE oranının aylık bazda yüzde 6,76, dört aylık bazda yüzde 32,49 ve yıllık bazda yüzde 73,71 olduğunu söyledi.

“Bölgemizde ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre sırasıyla en yüksek artış yüzde 13,72 ile ‘gıda ve alkolsüz içecekler’, yüzde 9,24 ile ‘lokanta ve oteller’ ve yüzde 7,42 ile ‘giyim ve ayakkabı’ harcama gruplarında olmuştur” diyen Çetin, şöyle devam etti:

“Turizmdeki canlanmanın ve sektördeki talep artışının ‘otel ve lokanta’ grubunda fiyatları ülke geneline nazaran daha fazla yukarı çektiğini görüyoruz. Yıllık enflasyonda ise en yüksek artış yüzde 113,92 ile ‘ulaştırma’, yüzde 89,23 ile ‘gıda ve alkolsüz içecekler’ ve yüzde 77,13 ile ‘ev eşyası’ gruplarında gerçekleşmiştir.

Bölgemizde enflasyonun aylık bazda Türkiye ortalamasının altında, dört aylık ve yıllık bazda Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştür.”

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