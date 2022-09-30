Sanayicinin gazına bir yılda yüzde 216,7 zam

TÜİK verilerine göre, 2022 Ocak-Haziran döneminde sanayicinin bir metreküp doğalgaz için ödediği tutar, bir önceki döneme kıyasla yüzde 216,7 artarak ortalama 1.070,7 kuruşa yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 Ocak-Haziran: I. Dönem’e ilişkin açıkladığı Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları, enerji birim fiyatlarındaki dev artışı gözler önüne serdi.

Buna göre, bu dönemde sanayide 1 kWh elektrik için ödenen tutar, bir önceki döneme göre yüzde 124,6 artarak ortalama 217,4 kuruşa çıktı.

Aynı dönem aralığında sanayide bir metreküp doğalgaz için ödenen tutar ise, yüzde 216,7 artarak ortalama 1.070,7 kuruşa yükseldi.

KONUTLARDA 1 KWH ELEKTRİĞE 139 KURUŞ ÖDENDİ

Bu dönemde konutlar için geçerli olan fiyatlarda da büyük artışlar görüldü.

Konutlarda, bir kWh elektrik için, tüketicilerin 2022 yılı I. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 53,9 artarak ortalama 139,1 kuruşa çıktı.

Konutlarda, bir metreküp doğalgaz için tüketicilerin 2022 yılı I. döneminde ödediği tutar ise, bir önceki döneme göre yüzde 31,8 artarak ortalama 295,3 kuruşa yükseldi.

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