Sanayide çarklar yavaşlıyor: İmalat PMI eylülde 46,9’a geriledi

İmalat PMI eylülde 46,9'a gerileyerek sektörde daralmanın devam ettiğine işaret etti. İstihdamda ise 28 aydır görülen ilk daralma kaydedildi.

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Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) eylülde 46,9’a gerileyerek sektördeki daralmanın devam ettiğine işaret ederken sektörde üretim, yeni siparişler ve satın alma faaliyetleri ivme kaybını sürdürdü.

Şirketler iş yükünün hafiflemesi nedeniyle Haziran 2020’den bu yana ilk defa istihdam azaltırken girdi ve nihai ürün fiyatlarındaki artış hızlandı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için S&P Global tarafından derlenen imalat PMI, ağustosta 47,4 değerini almasının ardından eylülde 46,9’a geriledi ve sektörün yedinci ayda da daralmaya devam ettiğini gösterdi. PMI’da 50’nin altında kalan değerler daralmaya işaret ediyor.

ZAYIF TALEP VE ENFLASYON KAYNAKLI BASKI

Veriler zayıf talep ve enflasyon kaynaklı baskılar nedeniyle hem üretim hem de yeni siparişlerin eylülde yavaşladığını gösterdi. Üretim art arda onuncu ayda da gerilemiş oldu.

Üretim alt endeksi eylülde 45,9’dan 45,8’e gerilerken, yeni siparişler alt endeksi 42,8’ten 43’e yükseldi.

Yeni ihracat siparişleri alt endeksi eylülde 48,5’ten 46,1’e geriledi.

Katılımcılar yeni ihracat siparişlerinin azalmasında etkili olan ana unsurlardan birinin Avrupa’dan kaynaklanan talep zayıflığı olduğunu ifade etti.

GİRDİ FİYATLARINDA KESKİN ARTIŞ

Girdi fiyatlarındaki keskin artış devam ederken, bu artış büyük ölçüde doğalgaz ve elektrik maliyetindeki artıştan kaynaklandı. Hammadde fiyatlarındaki artışlar ve lirada görülen değer kaybı da girdi fiyatlarının yükselmesinde etkili olan unsurlar arasında yer aldı.

Enflasyon ağustosa kıyasla hızlansa da Covid19 salgınının çıkışından bu yana ikinci en düşük seviye kaydedildi.

28 AY SONRA İLK

İstihdamda ise bekleyen işlerin azalması ve gönüllü işten ayrılmalara bağlı olarak 28 aydır görülen ilk daralma kaydedildi.

Öte yandan, yeni siparişlerin zayıflamasına bağlı olarak satılmayan ürün sayısının artmasıyla nihai ürün stoklarında art arda beşinci ayda da artış kaydedildi. Artış Şubat 2012’den bu yana görülen en keskin oranda gerçekleşti.

PMI verilerini değerlendiren S&P Global Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “Eylül PMI verileri hem iç hem de dış talep (özellikle Avrupa) koşullarının zorlayıcı niteliğini korumasıyla Türk imalatçılar için fazla olumlu gelişme sunmadı. Yeni siparişlerde yavaşlamanın devam etmesi, firmaların salgın hastalığın çıkışından bu yana ilk kez işgücünü azaltmasıyla istihdam üzerinde etkili oldu. İmalatçıların nihai ürün stoklarındaki artış önümüzdeki aylarda üretimin zayıf kalabileceğine işaret ediyor” dedi. (REUTERS)

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