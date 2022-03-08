Savaş nedeniyle nikel fiyatları bir haftada dörde katlandı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası emtia fiyatları fırladı. Emtialar içerisinde en çok etkilenen ürün ise nikel oldu. Nikel fiyatları bir haftada dörde, bir günde ikiye katlandı. Londra Metal Borsası piyasaya müdahale ederken bu fiyatların otomotiv endüstrisini derinden sarsması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’da ateşkes müzakerelerinde sınırlı ilerleme sağlanması ve ABD’nin Rusya petrolüne yaptırım uygulamayı değerlendirmesiyle yatırımcıların yüksek enflasyon ortamında yavaş ekonomik büyüme endişeleri kuvvetlenirken emtia fiyatları da hızla artmaya devam ediyor.

Rusya’nın dünya genelindeki nikel arzının önemli bir bölümünü karşılaması nedeniyle arz endişelerinin artması sonucu nikel tarihi yüksek seviyesine tırmandı. Elektrikli araçlar ve çelik sanayi için kritik önem taşıyan nikel arz sorunları dolayısıyla yüzde 100’e yakın artarak ton başına 100 bin doları aştı.

BİR HAFTADA DÖRDE KATLADI

Nikel, bir hafta öncesine göre fiyatlarını 4’e katladı. Nikel son beş yılda ton başına yaklaşık 11 bin dolar artmıştı. Ancak sadece bu hafta nikelde 72 bin dolarlık artış meydana geldi. Nikel fiyatlarının yanı sıra çinko fiyatı da 4 bin 860 dolarla rekor seviyeye çıktı.

Paslanmaz çelik fiyatları, nikel fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinden ve kazanımlarını bugün de artırmaya devam etmesinden destek buldu. Çin’de paslanmaz çelik vadeli fiyatları, Rusya ve Ukrayna krizinin yarattığı arz endişeleri nedeniyle nikel fiyatlarındaki sert yükselişten destek bularak rekor yüksek seviyeye çıktı.

LONDRA METAL BORSASI MÜDAHALE ETTİ

Konu ile ilgili ABD’li finans ajansı Bloomberg’e değerlendirmelerde bulunan Çelik üreticisi Yonggang Resources’ın Ticaret Müdürü Jiang Hang, bu fiyatların çılgınlık olduğunu ve herhangi bir endüstriyel temeli yansıtmadığını belirtti. Jiang Hang, “LME (Londra Metal Borsası) ticaret sistemi kontrolden çıktı ve müdahale gerektiriyor, yoksa durum diğer metallere de sıçrayabilir” dedi.

Konu ile ilgili önlem alan Londra Metal Borsası, dün geç saatlerde aralarında nikelin de olduğu tüm ana kontratlar için işlem yapanlara teslimat yükümlülüklerini erteleme olanağı sağladı. Bu 145 yıllık borsa tarihinde bir ilk olarak tarihe geçti. Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre Londra Metal Borsası aynı zamanda China Construction Bank’a nikeldeki pozisyonları için teminat tamamlama çağrısı yaptı.

Bu sabah saatlerinde ise Londra Metal Borsası, bugün yüzde 100’ün üzerinde artarak 100 bin dolar/ton seviyesini aşan nikel kontratında işlemlerini günün geri kalanı için durdurdu. Yapılan açıklamada, işlemlerin Londra saati ile 08.15’te durdurulduğu belirtildi. LMESelect platformunda ve seans salonunda nikel işlemi yapılmayacak. Teminatlar 7 Mart kapanış fiyatına göre hesaplanacak. Açıklamada, LME’de diğer kontratlarda işlemlerin normal şekilde devam edeceği vurgulandı.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ SARSILACAK

Nikel, otomotiv endüstrisi için de kritik önemde. Bir süredir çip krizi ve çeşitli tedarik sorunları ile uğraşan otomotiv endüstrisi için nikeldeki sorunlar yeni bir kriz anlamına gelebilir. Değerli metallerde yaşanan sert artışlarla birlikte çelik fiyatlarının da hızlı bir artış göstermesi endüstrisi için başka sorunlar yaratabilir.

Nikel madeni fiyatı savaş öncesi döneme göre yüzde 30 artan paladyumla birlikte otomotiv endüstrinin vazgeçilmezi konumunda bulunuyor. Paladyum yarı iletken çip endüstrisi için kullanılırken nikel ise batarya ve metal alaşımların en büyük hammaddesi.

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