Savaşın tekstilciye kaybı belli oldu

Öz İplik İş Genel Başkanı Rafi Ay, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası bu iki ülkeye tekstil, dokuma ve konfeksiyon ihracatındaki kaybı değerlendirdi.

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Öz İplik İş Genel Başkanı Rafi Ay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Rusya-Ukrayna savaşının tekstil sektörüne etkisini değerlendiren Ay, “2022 Ocak-Mayıs dönemi ihracatımıza baktığımızda, iki ülkeye tekstil ve dokuma sektörünün tamamında yaptığımız ihracat 2022'de bir önceki yıla göre 130 milyon dolar düştü” dedi.

Ay, “2021’de 5 ayda 398 milyon dolarlık tekstil, giyim ve diğer dokuma-halı ihracatı yapmışız, bu yıl 269 milyon dolarlık yapmışız” diye konuştu.

ÇALIŞANLARA ‘ÖRGÜTLENİN’ ÇAĞRISI

Öte yandan, tekstil, dokuma, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe çalışan emekçilere de seslenen Ay, “Birilerinin asgari ücreti artırmasını beklemeyin. Örgütlenin, sendikamıza üye olun ve kendi ücretiniz üzerinde söz sahibi olun” diyerek sendikalaşma çağrısında bulundu.

Ay, “Türkiye'de işsizlik yüzde 11,5'a dayanmış. 3 milyon 853 kişi işsiz. Bu, rahatsız edici bir tablo. Ancak bunun dışında yasal olarak karşılaştığımız birçok sorun var” diye konuştu.

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