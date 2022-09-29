Sayıştay: Diyanet zorunlu olmasına rağmen sözleşmeye bağlamadan para harcadı

Sayıştay, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mevzuata göre zorunlu olmasına rağmen bazı mal alımları ve yapım işlerini sözleşme yapmadan doğrudan temin ettiğini rapor etti. Rapora göre Diyanet 2021 yılında 13 milyar 39 milyon lira harcadı.

Yusuf DEMİR

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Sayıştay, 2021 yılı denetim sonuçlarını açıkladı. Kurumun, denetlediği kurumlar arasında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın mali tablosu da ortaya çıktı.

Rapora göre, Diyanet’e 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 12 milyar 977 milyon 926 bin TL ödenek verildi. Bu ödeneğin yüzde 81,88’i personel giderlerine, yüzde 14,35’i Sosyal Güvenlik Kurumu devlet primi giderlerine, yüzde 2,20’si mal ve hizmet alım giderlerine ayrıldı. 2021 mali yılı sonunda gerçekleşen 13 milyar 39 milyon 381 bin TL’lik harcamanın yüzde 81,27'sini personel giderlerinin oluşturduğu kaydedildi.

Sayıştay’ın Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplarında tespit ettiği bulgular dikkat çekti. Bulgulardan bir bazı mal alımları ve yapım işlerinde Diyanet’in mevzuata göre yapması zorunlu sözleşmeyi yapmadığı ortaya çıktı.

“ALIMIN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI ZORUNLU”

Sayıştay raporunda “Tamamlanması Belli Bir Süreyi Gerektiren Doğrudan Temin

Alımlarında Sözleşme Yapılmaması” başlıklı tespitte şu ifadelere yer verildi:

Temini veya tamamlanması belli bir süreyi gerektiren bazı mal alımları ve yapım işlerinin İdare tarafından sözleşmeye bağlanmadığı görülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliğinin 22'nci maddesinde doğrudan temin kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olduğu, bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılmasının idarelerin takdirinde olduğu hususu belirtilmiştir.

İdarenin doğrudan temin kapsamında bazı mal alımlarının temini ve yapım işlerinin tamamlanması belli bir süreyi gerektirmesine rağmen yüklenicilerle sözleşme yapılmadığı tespit edilmiştir.

İDARE UYARILDI

İdare ile yapılan görüşmelerde ilgili birimlerin uyarıldığı ve konuya daha fazla dikkat edileceği hususu belirtilmiştir. Süreli işlerde sözleşme yapılmasının hüküm altına alınma amacı, idarelerin ihtiyaçlarını tam ve zamanında karşılayabilmesidir.

Bu sebeple İdare tarafından süreli doğrudan temin alımlarında tedarikçiler ile sözleşme yapılması gerekmektedir.

“İÇ DENETİM ETKİN DEĞİL”

Öte yandan Sayıştay’ın tespit ettiği bulgulardan biri de Diyanet’teki denetim sistemine ilişkin oldu. Raporda şu tespitlere yer verildi:

“Kurumdaki iç denetçi sayıları, iç denetim fonksiyonunun etkin yerine getirilebilmesi

için yeterli değildir. 20 adet iç denetçi kadrosunun sadece 2 tanesi doludur. İç denetim biriminin iç kontrol sistemine ilişkin denetim ve raporlama çalışmaları bulunmaktadır fakat etkin değildir. İç kontrol sisteminin kurulması ve işleyişine ilişkin tespit edilen eksikliklerin

giderilmesi yönünde yürütülen çalışmaların hızlandırılması gerekmektedir.”

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