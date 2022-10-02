Sebze fiyat artışı rekor düzeyde: Bir yılda yüzde 119,91 arttı

Antalya Ticaret Borsası eylül ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksi'ni açıkladı. Sebze fiyat endeksindeki yıllık değişim rekor düzeyle yüzde 119,91 oldu.

İsmail AKIN

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Antalya Ticaret Borsası verilerine göre eylül ayında miktar endeksleri, domateste 23, sebzede 30 ve meyvede 63, fiyat endeksleri ise domateste 539, sebzede 610 ve meyvede 668 olarak gerçekleşti.

Eylül ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 15,48, sebzede yüzde 16,16 artarken, meyvede yüzde 26,54 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 9,33 ve meyvede yüzde 2,51 arttı, sebzede ise yüzde 2,54 azaldı.

Eylül ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates, sebze ve meyve için son 7 yılın ortalamalarında gerçekleşirken, fiyatta sebze ve meyve için 7 yılın rekoru, domates için ise ortalama üzerinde yansıdı.

FİYATLAR REKOR KIRDI

Eylül ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 77,85 olarak gerçekleşti. Miktardaki yüzde 9,33'lük artışa rağmen fiyat artışı ortalamanın üzerinde yansıdı. Sebze fiyat endeksindeki yıllık değişim rekor düzeyle yüzde 119,91 olurken, sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 2,54 azalması bu rekor fiyat artışında önemli rol oynadı.

Meyve fiyat endeksindeki yıllık değişim yüzde 69,39 oldu. Meyvedeki yıllık işlem miktar artışı yüzde 2,51 olurken, fiyat artışı ortalama üzeri yaşandı. Eylül ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domateste son dört yılın miktarda rekor kırarken, fiyatta ortalama üzeri gerçekleşti.

DOMATES İŞLEM MİKTAR ENDEKSİNDE REKOR ARTIŞ

Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, eylül ayında yüzde 15,48 ile rekor artış gösterirken işlem fiyatı aylık yüzde 36,11 ile ortalama üzeri artış gösterdi. Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, eylül ayında yüzde 16,16 artarken, fiyat endeksi aylık yüzde 27,06 arttı.

Son dört yılın eylül ayları dikkate alındığında sebze miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, rekor seviyede gerçekleşti. Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, eylül ayında yüzde 26,54 azalırken, işlem fiyat endeksi ise yüzde 14,18 artış gösterdi.

Son dört yılın eylül ayları dikkate alındığında aylık değişimler meyve miktar endeksinde rekor düşüş ve fiyat endeksinde ise ortalama üstü artış gerçekleşti.

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