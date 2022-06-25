Şeker zam geldi! Şeker fiyatları ne kadar zamlandı?

Şekerde tedarik sıkıntısı arttıkça şeker fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. Son zamla birlikte 550 TL’lik 50 kiloluk şeker 750 TL’ye yükselmiş oldu. Şeker fiyatları, ham madde olarak kullanan gıdaların fiyatları için belirleyici olduğu için bir ürüne de beraberinde zam gelmesi bekleniyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şeker fiyatları son dönemde artış üstüne artış yaşıyor. Mart ayında yapılan zamla 550 tl seviyesine yükselen şeker fiyatı bir kez daha yükseler 750 lirayı gördü. Artan maliyetle zor durumda kalan üretici ve tüketiciler için her ne kadar Türkşeker'e talep artsa da Türkşeker piyasaya satış yapmıyor, sadece anlaşmalı marketlere şeker veriyor.

ŞEKER FİYATLARI NE KADAR?

Mart itibarıyla yüzde 31 oranında zam yaparak 50 kiloluk şekerin çuval fiyatını 550 TL'ye çıkaran Türk Şeker, bu şekere yüzde 36,3 oranında bir zam daha yaparak 750 TL'ye çıkardı.

Sozcu.com.tr'nin bir Türk Şeker yetkilisinden aldığı bilgiye göre, Tarım Kredi ve bazı marketlere ucuza satılan şekere ise yüzde 66,6 oranında zam yapıldı.

Böylece, 390 TL'den satılan 50 kiloluk kristal şekerin fabrika satış fiyatı 650 TL'ye çıkmış oldu.

ŞEKER FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Yaşanan şeker krizinin başlıca sebeplerinden biri olarak şeker fabrikalarının bir kısmının özelleştirilmesiyle birlikte, piyasada şeker fiyatlandırması açısından ikili bir yapı oluşması olarak gösteriliyor.

Türkşeker bünyesindeki 25 şeker fabrikasının 10’u 2018 yılında özelleştirildi. 2021’de şeker pancarı üretimi yüzde 21 düşerek 18 milyon 250 bin ton olarak gerçekleşti. Türkşeker 2018 yılındaki özelleştirmeler öncesi pancardan şeker üreten şirketler içerisinde yüzde 65 paya sahipken, bu oran günümüzde yüzde 35’e geriledi. 2021 yılında toz şekerin fiyatı yüzde 49, kesme şekerin fiyatı ise yüzde 55 arttı.