Gebze’de sendika üyesi işten atıldı, işçiler kendini fabrikaya kilitledi

Kocaeli Gebze’de Smart Solar işletmesinde sendika ile işveren arasında yetki tartışması sürerken bir işçinin işten atılması sonrası işçiler kendini fabrikaya kapadı.

Sozcu.com.tr

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Gebze'de Smart Güneş Enerjisi (Smart Solar) işletmesinde çalışan işçiler, Birleşik Metal İş sendikasının yetki aradığı sırada sendikalı bir işçinin işten çıkarılmasını protesto etmek için kendilerini fabrikaya kilitledi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, işçiler altı ay önce sendikaya üye olmaya başladı. Sendika açıklamasında yasanın aradığı çoğunluğu sağladıklarını ancak işverenin yetkiye itiraz ederek süreci uzatmaya çalıştığını iddia etti.

BASKI UYGULANDI İDDİASI

Açıklamanın devamında şirket yetkililerinin işyerinde çalışanlara çeşitli baskılar uyguladıkları öne sürüldü. Birleşik Metal İş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Anayasal haklarını kullanarak sendikamıza üye olan Smart Solar işçileri, sendikalı çalışma taleplerinden vazgeçirilmeye çalışıldı. Şirket yönetiminin bu yöndeki çabalarından biri de dün bir üyemizin gerekçesiz biçimde işten çıkarması oldu.

BİRLEŞİK METAL: SENDİKA HAKKINA SALDIRI VAR

Sendikamızın örgütlenmesinde diğer arkadaşları gibi öncülük yapan üyemizin işten çıkarılması Smart Solar işçilerinin sendikalaşma hakkına karşı yapılan bir saldırıdır. Üyelerimiz bu saldırıya demokratik tepkilerini göstererek dün geceden bu yana tüm vardiyalarda fabrikayı terk etmemişlerdir.

Talebimiz açıktır. Smart Solar'da sendikalaşma üzerindeki tüm baskılar kaldırılmalıdır. İşten atılan üyemiz derhal işbaşı yapmalıdır. Sendikamız ile işverenlik arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlamalıdır.”

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