Şeriatla yönetilen Körfez ülkeleri nas demedi, faiz artırdı

Türkiye'de iktidar dini gerekçeleri öne sürüp faiz artırma seçeneğini masadan kaldırırken, şeriatla yönetilen Körfez ülkelerinde üst üste faiz artışı kararları geliyor.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faiz indirimlerini “Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim” sözleriyle savunup faiz artışını fiilen yasaklarken, resmi olarak şeriatla yönetilen Körfez ülkelerinde tam tersi bir tablo var.

Dünya genelinde yükselen enflasyonu frenlemek üzere ABD başta olmak üzere birçok ülkede merkez bankaları faiz artışlarına giderken, Körfez ülkelerinde de faiz artışlarına gidiliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son 28 yılın en sert faiz artışına giderek faizi 75 baz puan artırmasının ardından, para birimleri ABD dolarına çıpalı Körfez ülkelerinden de faiz artışları geldi.

SUUDİLERDEN 50 BAZ PUANLIK ARTIŞ

Suudi Arabistan Merkez Bankası, önceki gün aldığı kararla politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,25'e yükseltti. Banka, Fed'in faiz artışı kararlarına paralel olarak 16 Mart'ta 25 baz puan, 4 Mayısta'ta 50 baz puanlık faiz artışına gitmişti.

Bir doların 3,75 Suudi riyaline sabitlendiği ülkede yıllık tüketici enflasyonu yüzde 2,2 ile faizin altında bulunuyor. Bu yıl ekonomisi artan petrol gelirleriyle hızla büyüyen Suudi Arabistan, dünyada enflasyonun üzerinde faiz veren az sayıdaki ülkeden de biri.

KATAR DA FAİZİ ARTIRDI

Şeriatla yönetilen ve para birimi dolara çıpalı bir diğer Körfez ülkesi Katar'da da merkez bankası önceki gün 75 baz puanlık faiz artışına giderek mevduat faizi oranını yüzde 2,25'e yükseltti. Banka, repo faizini 50 baz puan artışla yüzde 3,25'e, ters repo faizini 75 baz puan artışla yüzde 2,50'ye yükseltti.

Yıllık tüketici enflasyonunun mayısta yüzde 5,18 olduğu Katar'da 1 dolar 3,65 Katar riyaline eşit.

BAE’DEN 75 BAZ PUANLIK ARTIŞ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası da Fed’in faiz artışı kararına paralel olarak önceki gün 75 baz puanlık faiz artışına gitti ve politika faizini yüzde 3’e yükseltti.

1 doların 2,67 dirheme sabitlendiği BAE’de ilk çeyrekte enflasyon yüzde 3,3 olarak açıklanmıştı.

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