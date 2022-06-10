Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ücret indirimi kararı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında bir hamle de Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) geldi. SPK, tahsil ettiği ücretlerde indirime gitti.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama kararı, ardından da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun kredi ve kredi kartı adımı sonrası ekonomiye yönelik bir hamle de Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) geldi.

SPK, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada kurul tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidildiği belirtildi. SPK’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* “Bugün (09.06.2022) Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında;

* Yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda yurtdışından fon teminini özendirmek,

* Şirketlerin yurt dışında sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla fon temin etmelerini teşvik etmek amacıyla ilgili ihraçlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidilmiştir.

HANGİ ÜCRETLERDE İNDİRİM YAPILACAK?

* Buna göre;

1) Halka açık olmayan şirketlerin sadece sermaye artırımı yoluyla paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde Kurul ücretlerinde;

a) Yurtdışı yatırımcılara tahsis edilen ve satışı yapılan tutarın sermaye artımına konu payların nominal değerinin en az %20'sine tekabül etmesi durumunda %50 oranında indirime gidilmesine,

b) Yurtdışı yatırımcılara tahsis edilen ve satışı yapılan tutarın sermaye artımına konu payların nominal değerinin en az %40'ına tekabül etmesi durumunda %90 oranında indirime gidilmesine,

c) Bu tür başvuruların öncelikli işlemlerden sayılarak ivedilikle sonuçlandırılmasına,

2) Yurtdışında ihraç edilecek pay dışındaki sermaye piyasası araçları ihraçlarında alınacak Kurul ücretlerinde %50 oranında indirime gidilmesine,

3) Halka açık olmayan şirketlerin yurtdışında paylarının ihraç edilmesi işlemlerinde Kurul ücreti alınmamasına karar verilmiştir.”

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