Sigara fiyatları 2022: Sigara zammı ne kadar?

Zam haberlerine bir yenisi daha eklendi ve bazı sigara fiyatları arttı. 2022 yılı ilk günlerinden itibaren yürürlüğe giren uygulama ile içki ve sigaranın Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) maktu tutarlarına yüzde ÜFE oranında yani yüzde 47,40 oranında zam yapıldı. Sigara zammı ile en düşük 17.5 liraya satılan sigaralar, 4.5 lira zamla 22 liraya satılacak.

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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş da bir sigara grubunun ürünlerine 4 TL zam geldiğini duyurdu. Aybaş'ın aktardığına göre, en ucuz sigara 21,50, en pahalı sigara ise 25,50 TL'ye yükseldi.

SİGARA FİYATLARI 2022 NE KADAR?

Yıllık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından hükümet sigara ve alkol ürünlerine zam kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre bu ürünlerden alınan ÖTV’ye yüzde 47,4 oranında zam yapıldı.

Tütün içeren sigaralardan alınan asgari maktu vergi tutarı 0,4883'den TL'den 0,7197 TL'ye, maktu vergi tutarı ise 0,4851'den 0,7150 TL'ye çıkartıldı. Sigara fiyatlarının bu oranlardan sonra 4 TL ve üzerinde artması bekleniyordu.

SİGARA ZAMMI NE KADAR?

Vergide yapılan zam nedeniyle sigara fiyatları artacak. Sigara fiyatlarında en az yüzde 15 ila yüzde 26 aralığında zam olacak. Şu an piyasada satışta olan sigarlar arasında 22 liranın altında sigara olmayacak.

Mevcut zamdan en çok etkilenen sigaraların başında düşük fiyatlı sigaralar geliyor. Piyasada 17.5 liraya satılan bir sigara bundan böyle 4 – 4.5 lira zam ile satılacak.

Aynı şekilde 18 liralık sigaralara da en az 3 lira zam yapılarak yine 22 liraya satılması gerekecek. 4 liralık zammın 10 kuruşu sigara firmasına 3,90 lirası vergi olarak devletin kasasına gidecek. 20 liralık sigaralar da 3 lira zamla 23 liraya çıkacak. Firmalar ürün yelpazesi içerisinde bu zamlardan bir kısmını daha düşük, bir kısmını daha yüksek ayarlayarak rekabet avantajı elde etmeye çalışacaklar.

Halen 17 lira olan sigaradaki eski vergiler:

Nispi: 11,025

Maktu: 0,4851

ÖTV: 11,51

KDV: 2,66875

Toplam vergiler: 14.18

Firmaya kalan: 3,32

Satış fiyatı: 17.50 TL

22 liralık sigaranın yeni vergi yükü:

(Nispi: 13,86)

Asgari maktu: 14,394

Maktu: 0,7150

ÖTV: 15,11

KDV: 3,35

Toplam vergi: 18,465

Firmaya kalan: 3,53

Satış fiyatı: 22 TL