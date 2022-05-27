Sigara ve alkol zammı enflasyonu artıracak

Maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları, Cumhurbaşkanı kararıyla alkollü içkilerde %25, sigara ve tütün ürünlerinde %10 artırılırken, analistlere göre söz konusu artışların Haziran enflasyonuna direkt etkisinin yaklaşık 0.5 puan olması bekleniyor.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında konuya ilişkin yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla bira, şarap ve diğer alkollü içkilerden alınan asgari maktu ÖTV tutarları %25; tütün içeren sigara, puro ve diğer tütün ürünlerinden alınan asgari maktu ve maktu ÖTV tutarları %10 oranında artırıldı.

Kararla ayrıca, ÖTV kanununda; ÖTV III sayılı listedeki söz konusu ürünlerin asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının Ocak ve Temmuz aylarında TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında artırılmasına ilişkin hükmün 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmaması yönünde bir madde eklendi. Yeni oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

“HAZİRAN ENFLASYONUNA DİREKT ETKİSİ YAKLAŞIK OLARAK 0.5 PUAN OLACAKTIR”

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinin enflasyon sepetinde %4.31’lik ağırlığa sahip olduğuna işaret ederek, “ÖTV zamlarının ağırlık oranlarına göre enflasyon katkısını hesaplarsak Haziran enflasyonuna direkt etkisi yaklaşık olarak 0.5 puan olacaktır. Dolaylı etkilerde beraber, bu oran artabilecektir” dedi.

Bütçe açısından geçen senenin Ocak – Nisan dönemi ile bu senenin aynı dönemi ilişkilendirildiğinde giderlerin gelirlerden, yüksek vergi performansına rağmen daha fazla arttığı ve açılan makas ile beraber bozulma görüldüğünü belirten Erkan, bunun da senenin genelinde planlananın daha üzerinde bir bütçe açığı ile karşılaşılacağı anlamına geldiğini söyledi.

“VERGİSEL ÖNLEMLERİN İLERLEYEN DÖNEMLERDE DEVAMI BEKLENEBİLİR”

Dolaylı vergilerde artışın bütçe gelirlerini artırırken, enflasyonu da artıracağını belirten Erkan şu değerlendirmeyi yaptı:

* “Enflasyondaki artış vatandaşın alım gücünü bozarak, tüketimi azaltarak dolaylı vergi gelirlerini olumsuz etkilerden, devletin fiyatları kontrol etme amaçlı KDV gibi vergileri düşürmesi gelir performansını düşürüyor.

* Bütçe giderleri de başta memur maaşları, SGK primleri, faize endeksli borç stoğu gibi kalemler üzerinden enflasyondan olumsuz etkiliyor. Buna benzer ÖTV artışlarının ve yeni vergisel önlemlerin ilerleyen dönemlerde devamı beklenebilir.” REUTERS

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