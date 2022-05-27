Sigara ve alkollü içeceklere ÖTV zammı geliyor

Alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı artırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Hükümetin her yılın başında ve ortasında düzenli olarak gerçekleştirdiği vergi ve fiyat artışları bu yıl öne çekildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Aralık ayı sonuna kadar sigara, alkollü içkiler ve içeceklerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) asgari maktu tutarları değiştirildi.

Sigaralardan alınan asgari maktu ÖTV tutarı 0,7197 liradan 0,71, maktu ÖTV tutarı da 0,7150 liradan 0,7875 liraya çıkarıldı. Yüzde 63 olarak uygulanan nispi vergi oranında ise değişiklik yapılmadı.

VERGİ YÜZDE 25 ORANINDA ARTTI

Alkollü içkilerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) yüzde 25 oranında artırıldı. Biradaki maktu ÖTV tutarı 4,40 liraya, rakıdaki ÖTV 602,48 liraya çıkartıldı.

Alkol derecesi yüzde 18 ve daha az olan şaraplardaki ÖTV tutarı 175,56 liraya, alkol derecesi yüzde 22 ve fazla olanlarda ise 602,48 liraya yükseltildi.