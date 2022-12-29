Sigaraya 2 lira zam göründü

Sigara üzerindeki maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına yıl başında en az yüzde 26 otomatik zam bekleniyor. Cumhurbaşkanı onaylarsa paket başına 2 lira zam kaçınılmaz olacak. Zammın gelmesi durumunda halen 29.5 liraya satılan en ucuz sigara 31.5 liraya çıkacak. 2 liralık zammın 1.88 lirası vergiye, 12 kuruşu şirketlere gidecek.

Erdoğan SÜZER

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Yılbaşında yağacak zam yağmuru için içki ve sigara da gün sayıyor. Yasa gereği sigara üzerindeki maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarına her 6 ayda bir yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) oranında zam yapılıyor.

EN AZ 2 TL ZAM

Son 6 aylık Yİ-ÜFE'nin en az yüzde 26 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Daha yüksek bir oran çıkmazsa halen 29.5 liraya satılan en ucuz sigaraya en az 2 TL zam gelecek. En ucuz sigara yeni yılda 31.5 liraya çıkacak. Aynı şekilde alkollü içkilere de vergi artışı kaynaklı zam yağacak. Zam konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan verecek. Erdoğan'ın, AKP'nin oylarına direkt etki eden en önemli unsurların başında gelen sigara fiyatlarına seçim öncesi zam yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.

6 aylık üretici enflasyonuna bakılacak

TÜİK, yılın son 5 aylık döneminde Yİ-ÜFE'nin yüzde 22.56 arttığını hesapladı. Aralık ayı üretici fiyatlarının yüzde 3 civarında artması halinde 6 aylık üretici enflasyonu yüzde 26 olacak. Bu durumda bir paket sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 15 lira 83 kuruştan 19 lira 95 kuruşa çıkacak.