Şimdi de 38 bin hazine arazisini satacaklar

Seçimler öncesi bütçeye para toplanıyor iddiası... Kamu mallarını sata sata bitiremeyen hükümet şimdi de kamu konutları da dahil Hazine’ye ait 38 bin 400 taşınmazı satıp paraya çevirmeyi hedefliyor.

Erdoğan SÜZER

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AKP'li milletvekillerinin TBMM'ye getirdiği yasa teklifinden de kamu arazilerinin satışı çıktı. Düzenlemeyle aralarında kamu konutlarının da bulunduğu birbirinden değerli 38 bin 400 parça Hazineye ait gayrimenkul kişi ve şirketlere satılacak.

DOĞRUDAN SATIŞ GANİMETİ

Vatandaşlarla hisseli Hazine taşınmazlarından 20 bin taşınmazın satılabilir nitelikte olduğu tespit edildi. Bu taşınmazlardan ilk etapta 5 bin adedi satılarak 625 milyon lira gelir elde edilecek ve bu paranın da 156 milyon lirası bu yıl kasaya girecek. Ayrıca irtifak hakkı tesis edilen orman ve kıyı kanunu kapsamında kalanlar hariç olmak üzere 2 bin 400 taşınmazın satılabileceği tespit edildi. Bu konutlardan ilk etapta 100 taşınmaz satılarak 500 milyon lira gelir elde edilecek. Paranın 125 milyon lirası bu yıl kasaya girecek.Bunların dışında tapu fazlalıkları satışından 6 bin gayrimenkul satılacak ve bunların ilk bin adedinin satışından 500 milyon TL gelir sağlanacak. Ticari amaçlı kiralanan taşınmazlardan ilk etapta 100 adedi olmak üzere toplam 500'ü 25 milyon liraya satılacak.

25 MİLYON LİRA

İhale yoluyla 5 bin taşınmaz peşin, 3 bin taşınmaz da taksitli satılacak. İki satıştan toplam 1 milyar 650 milyon lira elde edilecek. Toplamda satışa çıkarılacak Hazine taşınmazı sayısı 38 bin 400'ü bulacak. Yakın dönemde 23 bin Hazine taşınmazı 2.6 milyar liraya satılmıştı. Satışlardan elde edilecek milyarlarca lirayla seçim öncesi bütçeye para toplanmaya çalışıldığı belirtildi.

2.500 kamu konutu satılacak

Bu yıl kamu kurumlarıyla KİT'lere ait yaklaşık 2 bin 500 kamu konutunun satılmasına karar verildi. Bu satışlardan yaklaşık 750 milyon lira gelir elde edilmesi ve bu gelirin 187.5 milyon lirasının da bu yıl tahsil edilmesi hedeflendi. Belediyelerle SGK konutları hariç olmak üzere 2022 ve 2023'te konut satışından gelecek para bütçeye girecek.

İMAR AFFIYLA 5 BİN TAŞINMAZ

Düzenlemeyle, imar affından yararlandıkları halde ödemelerini yapmayanlara yeni bir ödeme kolaylığı geliyor. Bu sayede yeni fırsattan 15 bin kişinin yararlanacağı, 29 bin ilde 5 bin Hazine taşınmazının satılacağı ve bu yolla 900 milyon lira gelir elde edileceği hesaplandı. Taşınmazların satışından bu yıl 225 milyon lira para kazanılması bekleniyor.

Çiftçiye kiralık tarla

Hazine’ye ait 50 bin adet tarım arazisi, halen bu taşınmazları kullanan 150 bin çiftçiye kiralanacak. Bu yolla devlet 1 milyon 250 bini bu yıl olmak üzere çiftçiden toplam 5 milyon lira kira geliri elde edecek. Düzenlemeyle kiralama başvurularına ilişkin süre kaldırılacak ve tarım arazilerini 31 Aralık 2019 tarihinden önce en az 3 yıldan beri kullanmış ve kullanıma devam edenler kiralayabilecek.