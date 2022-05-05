Simide gelen zammı açıklayan esnaf: Artık fiyat söylemeye utanıyoruz

İzmirli simitçi esnafı, tezgahına bir ayda gelen zamları açıkladı. Simitten poğaçaya, çaydan dilim peynire bir ayda 1 ila 2,5 lira arasında değişen zamlar geldiğini belirten esnaf, "Artık fiyat söylemeye utanıyoruz" dedi.

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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir'deki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde her ay fiyatları sorarak sokağın enflasyonunu ölçtüğü simitçi ile bir kez daha konuştu.

SİMİDE ZAM

Simitçi esnafı, “Geçen ay simit 3 liraydı. Bu ay 3,5 lira oldu. Bayağı zam geldi. Biz fiyat vermeye artık utanıyoruz ama yapacak bir şey yok. Ürünler zamlandı” diye konuştu.

TEZGAHTA ÜRKÜTEN ZAMLAR

Simitçi esnafı, tezgahına bir ayda yansıyan zamları şöyle açıkladı:

*Domatesli kaşarlı poğaça 4 liradan 5 lira oldu.

*Karaköy poğaçalar 3 liraydı 4 lira oldu.

*Kanepeler 7,5 liraydı 9 lira oldu.

*Gül böreği 10 liraydı 12,5 lira oldu.

*Çikolatalı-tahinli 7,5 liraydı 10 lira oldu.

*İzmir bombası 7,5 lira oldu.

*Tahinliler 10 lira oldu.

*Yumurta 3,5 lira oldu.

*Çay 3 liraydı 4,5 lira oldu.

“BİR DİLİM PEYNİRİN FİYATINI SÖYLEMEYE UTANIYORUZ”

Bir dilim peynirin 3,5 lira olduğunu söyleyen simitçi esnafı, “Bir küçük dilim peynirin fiyatı simitle aynı oldu. 3,5 lira oldu. Buna 3,5 lira demeye utanıyoruz” dedi.

“GEVREĞE KREDİ KARTI GEÇECEKLER”

Satışlarının da ciddi oranda düştüğünü belirten esnaf, “Şuraya kredi kartı koysak bir gevreğe kredi kartı geçecekler. Millette alım gücü yok” diye konuştu.

ÖZKAN: ALIM GÜCÜNÜ YENİDEN ÜST DÜZEYLERE GETİRECEĞİZ

Tuncay Özkan ise, “Her şey ateş pahası ama bugünler geçecek. Biz umudun adıyız. Alım gücünü yeniden çok üst düzeylere getireceğiz” ifadelerini kullandı.

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