Şirketler ve kamu ödeme yapamıyor

Enerji sektöründe yaşanan kriz büyüyor. TEİAŞ özel dağıtım şirketlerine ödemesi gereken yaklaşık 1 milyar lirayı ödeyemiyor. 17 dağıtım şirketinin de kamuya ödemesi gereken 6 milyar lira borcu birikti. Elektrik üretim maliyetlerinin düşmemesi durumunda yıl sonunda şirketlerin borcunun 50 milyar lirayı bulacağı ifade ediliyor.

Başak KAYA

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Ucuz ve kaliteli olacağı vaadiyle yapılan enerji özelleştirmeleri ters tepti. TEİAŞ özel dağıtım şirketlerine ödemesi gereken yaklaşık 1 milyar lirayı ödeyemiyor. 17 dağıtım şirketinin de kamuya ödemesi gereken 6 milyar lira borcu birikti. Elektrik üretim maliyetlerinin düşmemesi durumunda yılsonuna kadar şirketler toplam 50 milyar lira tutarında borçlanacak.

SEKTÖR AÇMAZDA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Yanlış özelleştirme politikaları ve yanlış kararlar, 10 yılda enerji sektörünü çıkmaza soktu. Borç yükü artan özel dağıtım şirketleri TEİAŞ'a, iletim bedeli ödemelerini durdurdu. TEİAŞ da kapasite desteği kapsamındaki ödemeleri finansal sıkışıklık gerekçesiyle özel üretim şirketlerine vermiyor.

Milyarlarca lirayı bulan borç sektörde açmaz yaratıyor” dedi. Elektrik dağıtımının tamamının ve üretimin de yüzde 85'inin de özelleştirildiğini hatırlatan Akın, arz güvenliği sağlanması amacıyla yapılan kapasite mekanizması destekleme ödemelerinin durduğunu belirtti.

Arz güvenliği halen sağlanamadı

Ödemelerin Şubat 2022'den bu yana yapılamadığını anlatan Ahmet Akın, TEİAŞ'ın yapamadığı ödeme tutarının 1 milyar lira civarında olduğu belirtti. Akın, şöyle konuştu: “Özel dağıtım şirketlerinin de kamuya yapması gereken ödemeleri askıda kaldı. Türkiye genelinde 21 dağıtım şirketinden 17'si TEİAŞ'a borçlu. Sadece 4'ü iletim bedeli ödedi. Tedarik şirketleri de elektrik üretim maliyetleri ile ulusal tarife kaynaklı fark nedeniyle Mayıs 2022'ye kadar 23 milyar lira tutarında borçlandı. Ne faturalar düşüyor, ne de sektör ülkede arz güvenliğini sağlayacak bir yapıya kavuşuyor.”