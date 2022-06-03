ŞIrketlerI Rusya’ya tepki vermeyen tek ülkeyiz

Yale Üniversitesi, Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya hangi ülkenin kaç şirketinin tepki verdiğini listeledi. Türkiye, sıfır tepki ile öne çıktı.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Yale Üniversitesi, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya dünya çapında hangi şirketlerin ne seviyede tepki gösterdiğini tek tek ortaya koyan bir rapor hazırladı. Rapora göre Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında Rusya'ya karşı en düşük tepki Türk şirketlerden geldi. Türkiye, raporda 7 şirketi de Rusya'da normal faaliyetlerini sürdürüyor olarak gösterildi ve ülkede yüzde 100'lük devam etme oranı ile yaptırımlara en az katılan ülke olarak öne çıktı.

Rapora göre Macaristan, Rusya'da faaliyet gösteren 10 şirketinden 6'sı hiçbir aksiyon almadığı için ikinci, Avusturya ise 23 şirketinden 13'ü faaliyetlerine aynen devam ettiği için üçüncü en az yaptırımda bulunan ülke olarak işaret edildi. İtalya, Fransa, Yunanistan, Meksika, ABD, İspanya ise sıralamada şirketlerinin yüzde 40 ve daha azı Rusya'da faaliyetini savaş öncesindeki gibi sürdüren ülkeler olarak yer alıyor.

334 ŞİRKET ÇIKTI

Yale'in raporuna göre savaş başladığından beri 160 şirket Rusya'daki yeni yatırım planlarını durdurdu, 157 şirket Rusya'daki faaliyet alanını daralttı. 465 şirket geri dönmek mümkün olacak şekilde Rusya'daki işini durdururken 334 şirket ise Rusya'dan tamamen çıktı. Raporda 1000'e yakın şirketin Rusya'daki faaliyetlerini kısıtladığı ve sayının artmakta olduğu bilgisi yer aldı. Yale Üniversitesi, şirket listesini sürekli güncelliyor.