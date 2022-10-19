Siyasi partilere 5 milyar TL

TBMM’ye sunulan 2023 yılı bütçe yasa teklifiyle 5 siyasi partiye önümüzdeki yıl toplam 5 milyar 25 milyon lira devlet yardımı yapılacak.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM'ye sunulan 2023 yılı bütçe yasa teklifiyle siyasi partilere önümüzdeki yıl bütçeden yapılacak devlet yardımları netleşti. Bütçe teklifine göre, önümüzdeki yıl 5 siyasi partiye toplam 5 milyar 25 milyon lira devlet yardımı verilecek.

ÜÇ KATI ÖDEME

2023 seçim yılı olduğu için partilere normal bütçe yardımının 3 katı tutarında ödeme yapılacak. Yardımların büyük bölümünü yine AKP alacak. Bütçe teklifiyle 2023 yılında genel bütçe gelirlerinin 3 trilyon 762 milyar 440 milyon lira olması öngörüldü. SÖZCÜ'nün yaptığı hesaplamalara göre, teklif yasalaşırsa barajı aşan AKP, CHP, HDP ve MHP Hazine'den toplam 1 milyar 504 milyon 975 bin lira devlet yardımı almaya hak kazanacak. Barajı geçen bu 4 partinin dışında, 2018 genel seçimlerinde yüzde 10 barajının altında kalan ancak yüzde 3'ten fazla oy alan İYİ Parti de yasa gereği devlet yardımı almaya hak kazandı.

İYİ Parti'ye, en düşük yardımı alan MHP'nin yardım tutarına orantılı olarak 170 milyon 311 bin lira verilecek. Böylece toplam yardım 1 milyar 675 milyon liraya ulaşacak. Ancak, 2023 yılı seçim yılı olduğu için bu tutar 3'le çarpılarak ve siyasi partilere ödenecek toplam yardım miktarı 5 milyar 25 milyon lirayı bulacak.

AKP'ye 2 milyar 183 milyon lira

Yıllık parti yardımlarına 2023'te 3 milyar 350 milyon lira seçim desteği eklenecek. Böylece toplam 5 milyar 25 milyon liraya ulaşacak siyasi parti desteklerinin 2 milyar 183 milyon lirası AKP'nin kasasına gidecek. Geri kalan 1 milyar 162 milyon TL CHP'ye, 600 milyon lira HDP'ye, 569 milyon lira da MHP'ye ödenecek. İYİ Partinin seçim yılında alacağı toplam Hazine yardımı da 511 milyon lirayı bulacak.

Dengeler değişebilir

Her yıl genel bütçe gelirlerinin 5 binde 2'si, barajı aşan partilerin bir önceki genel seçimlerde aldığı oyuna orantılı olarak dağıtılıyor. Hesaplanan bu tutar yerel seçimlerde 2'ye, genel seçimlerde 3'e katlanarak ödeniyor. Haziran seçimlerinde alınan oylar, yardım dağılımını yeniden belirleyecek.