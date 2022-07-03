Söke’li buğday üreticileri TMO yüzünden tüccara teslim oldu

Toprak Mahsulleri Ofisi TMO, Aydın'ın Söke Ovasında buğday alımlarına geç başlayınca üreticiler buğdaylarını tüccara satmak zorunda kaldı. TMO’nun hasat mevsiminin sonuna doğru alımlara başlaması nedeniyle kilogram başına 1 lira primden olduklarını söyleyen üreticiler, “TMO geç alım yaparak bizi bilerek ve isteyerek tüccara yönlendir” dedi.

Latif SANSÜR

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Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip Söke Ovasında buğday fiyatlarının geç açıklanması, TMO'nun da alımlara geç başlaması nedeniyle buğday üreticisi ürünlerini tüccara satmak zorunda kaldı.

Çiftçiler ürünün yüzde 80'nin hasat edilmesi ve tüccara satılmasından sonra TMO'nun alımlara başlamasına tepki gösterdi. Kilogram başına 1 lira zarar ettiklerini belirten üreticiler,

“Maliyetlerin bu kadar arttığı, bir kuruşa dahi ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde TMO bizi mağdur etti. Buğday alım fiyatlarında TMO'ya verilecek ürüne 1 lira, tüccara satılacak olana ise 10 kuruş prim açıklandı.

TMO hasat döneminde alım yapmadığı için büyük bölümümüz buğdayı tüccara verdik. Üretim yapıp ürününü tüccara satmak zorunda kalan bizler TMO'nun mağduru olduğumuz için 1 liralık primin ödenmesini istiyoruz” dedi.

“1 MAYIS’TA TMO’YA BİLDİRDİK”

Söke’de bu yıl yüz bin dönüm arazide buğday ekildiğini, hasadın 25 Mayıstan itibaren başlayacağını TMO yetkililerine bildirdiklerini söyleyen Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri,

“Söke ovasında yüz bin dönüm ekili alanımız olduğunu, 25 Mayıs itibariyle hasada başlanacağını 1 Mayıs'ta TMO Bölge Müdürlüğüne bildirerek alım sahasını açın dedik. Bu tarihten önce alım fiyatının belirlenmesini, alım programının yapılmasını istedik.

5 Mayıs günü buğdayın bir kilogram fiyatı 7.05 olarak belirlendi. Üretici olarak beklediğimiz fiyattı, ancak üreticimize yaramadı. Fiyatın geç belirlenmesi ve TMO'nun 9 Haziranda açılması yüzünden ürünün yüzde 80'i 6.20 ile 6.50 arasında tüccara gitti.

Üreticimiz ürününü TMO'ya vermek istiyordu, olmadı” ifadelerini kullanarak ürünlerini tüccara satmak zorunda kalanlara aradaki farkın ödenmesi için girişimde bulunacaklarını söyledi.

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