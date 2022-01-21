Tüketici güven endeksi dipten döndü

2021 Aralık'ta 68,9'e düşerek tarihinin en düşük seviyesine gerileyen tüketici güven endeksi, 2022 Ocak'ta aylık yüzde 6,2 artışla 73,2'ye yükseldi. Ancak endeksin 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Ocak ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi’ni açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında arttı; aralık ayında 68,9 ile tarihinin en düşük seviyesine gerileyen endeks, ocak ayında 73,2 oldu.

TÜİK’E GÖRE MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ARTTI

Tüketici güvenini belirleyen alt endekslerden ‘mevcut dönemde hanenin maddi durumu’, yüzde 3,6 artarak 56,1 değerine çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 9,3 artarak 71,3 değerine; gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi yüzde 11,8 artarak 74,5’e ve gelecek 12 aylık dönemde dayanaklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 1,4 artarak 90,9’a yükseldi.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

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