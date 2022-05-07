Soros’un göçmenler ve Türkiye ile ilgili sözleri yine gündemde

Soylu'nun Özdağ'ı "Soros çocuğu" ifadesiyle hedef alması üzerine Soros'un 2015'te Türkiye'ye geldiğinde göçmenlerle ilgili yaptığı açıklamalar tekrar gündeme geldi. Soros, AB'nin para vermesini, bunun karşılığında da Türkiye'nin göçmenlerin Avrupa'ya geçişini engellemesini önermişti.

Sozcu.com.tr

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı “Soros çocuğu” ifadesiyle hedef alması siyasette tansiyonu yükseltirken, ABD'li ünlü finans spekülatörü George Soros'un göçmenler ve Türkiye ile ilgili sözlerini de yineden gündeme taşıdı.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan ve Yunanistan'a geçen tüm düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye iade edilmesini öngören anlaşmanın hemen öncesinde Kasım 2015'te Türkiye'ye gelen Soros, kontrolündeki Açık Toplum Vakfı temsilcileri ile birlikte Türk yetkililerle görüşmüştü.

Soros, AB’nin belirli miktar para vermesi karşılığında göçmenlerin Türkiye’de kalmasını öngören ve vatandaşların tepkilerine rağmen hükümetin uygulamaya devam ettiği anlaşmayı savunmuştu.

‘GÖÇMENLERİ TÜRKİYE’DE TUTMAK UCUZ’

8 Kasım 2015 tarihinde Amerikan The Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan mülakatında Soros, göçmenlerin çoğunun Avrupa'ya Türkiye üzerinden gittiğini, bu yüzden Avrupa ile Türkiye arasında işbirliğine ihtiyaç olduğunu, başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere Avrupa'nın da Türkiye ile işbirliği konusunda istekli olduğunu dile getirmişti.

“Türkiye ile AB arasındaki işbirliği nasıl işe yarayacak” sorusu üzerine ünlü milyarder, “Mültecileri bulundukları yerde tutmak daha ucuz ve daha verimli” yanıtını vermiş, Türkiye ile AB arasındaki anlaşmanın hedefinin de göçmenlerin Türkiye'de kalmasını sağlamak olması gerektiğine işaret etmişti.

‘MALİYETİ KARŞILANMALI’

“Bunda Türkiye için ne var” sorusu üzerine de Soros, “Açıkça, Türkiye’nin üstlendiği maliyetin karşılanması gerekiyor” demişti.

Söz konusu maliyetlerin geçmişte olduğundan daha da büyük olması gerektiğini çünkü çocuklar için eğitimi de içermesi gerektiğini belirten Soros, “Bunun kişi başına yıllık 5 bin Euro’ya mal olduğu tahmin ediliyor ve diğer sınır ülkeleri, Lübnan ve Ürdün ile benzer anlaşmalar yapmanız gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

‘İNSAN HAKLARI’ DETAYI

“Göç konusundaki yardımı karşılığında Türkiye’deki temel hakların bozulmasına AB'nin göz yumacağından endişe duyuyor musunuz” sorusu üzerine ise Soros, kendi Açık Toplum Vakfını kastederek “Vakıf, Türk yönetiminin insan hakları sicilini çok eleştirdi. Eğer gerçekten Avrupa Birliği ile bir uzlaşma, daha yakın işbirliği, karşılıklı güvenin yeniden inşası olacaksa, ki Türkiye’nin buna ihtiyacı olacağını düşünüyorum, örneğin Avrupa’da vizesiz seyahat etmek istiyorsa, o zaman şartlarını iyileştirmesi gerekecek” demişti.

Nitekim, göçmen anlaşması sonrasında AB, AKP hükümetinin politikalarına dönük eleştirilerinin tonunu düşürmüştü.

TÜRKİYE’YE MİLYONLAR, AB’YE 1 MİLYON

Türkiye'nin 2 milyondan daha fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığı hatırlatılıp AB'nin kaç kişiyi alabileceği sorulduğunda ise Soros, “Gerçekçi olmak gerekirse, Avrupa'nın 1 milyondan fazla göçmeni kabul etmesi zor olacak çünkü bu sadece gönüllülük temelinde yapılabilir” demişti.

“AB üyelerinin bir yük paylaşım planı kapsamında mültecileri kabul etmeleri konusunda anlaşma yapmalarına ne dersiniz” sorusu üzerine ise Soros, “Zorunlu kotalara karşıyım, işe yaramazlar ve AB’nin yasal çerçevesine ve uluslararası mülteciler sözleşmesine aykırıdırlar. AB'de gönüllü olarak mülteci alımını kabul etmeyen birçok ülke var” ifadelerini kullanmıştı.

Soros, 7,5 milyar dolarlık servetiyle Bloomberg milyarderler endeksinde 285. sırada bulunuyor.

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