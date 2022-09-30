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Sosyal konut projesinde 25 Ekim’de temel atılacak 17 il belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine ilişkin yeni detayları duyurdu.

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Sosyal konut projesinde 25 Ekim’de temel atılacak 17 il belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi kapsamında 5 bin konutun temelinin 25 Ekim’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla atılacağını söyledi.

Kurum, proje kapsamında 5 bin konutun temel atma törenlerinin Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde yapılacağını bildirdi.

‘AYLARDIR HAZIRLIK İÇİNDEYİZ’

Kurum, şöyle devam etti:

“Aylardır bu projeye hazırlık içerisindeyiz. 31 Ekim’e kadar başvuru süresi var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrifleriyle 5 bin konutun temelini büyük bir coşkuyla atacağız.” (AA)

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